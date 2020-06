Taucha

Im grundhaft ausgebauten ersten Teil der Theodor-Körner-Straße sind nun auf beiden Seiten die neuen Fußwege nutzbar. Besonders auf der Straßenseite mit den geraden Hausnummern konnten Anwohner lange Zeit nur über unebenen Boden und provisorische Abdeckungen zu den Eingängen gelangen. „Kein Licht, Löcher, Kanten – da gab es schon einige Stürze. Aber jetzt ist alles gut. Die Arbeiter sind fleißig, die Firma gibt sich Mühe. Wir sind sehr erleichtert, dass der Fußweg nun so gut ausgebaut ist“, sagt Anwohnerin Karin Mönicke. Die 75-Jährige wohnt seit zwölf Jahren hier und schließt gerade ihr Fahrrad an den neuen Ständern an. „Nur, dass wir hier noch nicht unser Auto abstellen können, das verstehen wir nicht. Mein Mann wird 80, da wäre es schon eine Erleichterung“, sagt die Seniorin angesichts derfertig gebauten, ebenfalls neuen Parktaschen.

Baufirma braucht Platz

Auf Anfrage im Rathaus erklärt Holger Tobiaschek, dass die Straße noch nicht frei gegeben werden kann. Für Anwohner sei die Einfahrt lediglich zum Ein- und Ausladen erlaubt: „Solange die Kreuzung an der Friedrich-Engels-Straße ausgebaut wird, ist die Straße eine Sackgasse, in der Baufahrzeuge unterwegs sind. Die brauchen Platz, um Material heranzuschaffen. Da stört der Individualverkehr“, sagt der Mitarbeiter des Fachbereiches Bauwesen. Die Kreuzung soll aber noch in diesem Sommer fertig werden, dann sei dieser Straßenabschnitt wieder von beiden Seiten befahrbar und könne frei gegeben werden.

Auch an der Kreuzung zur Friedrich-Engels-Straße wird fleißig gearbeitet. Quelle: Olaf Barth

Untergrund mangelhaft

Auch in der jüngsten Stadtratssitzung ging es um die Theodor-Körner-Straße. Denn deren grundhafter Ausbau zwischen Leipziger- und Klebendorfer-Straße wird rund 190 000 Euro teurer als geplant. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss sei bereits im März über die mögliche Kostensteigerung informiert worden, Mitte Mai wäre es dann im Technischen Ausschuss konkret geworden, hieß es. Die mit dem Ausbau beauftragte Firma Umwelt 2000 GmbH habe die von einem Ingenieurbüro geprüften Nachträge einreichen müssen. Prüfungen des Untergrundes hatten ergeben, dass in der Theodor-Körner-Straße sowie in dem vom Ausbau betroffenen Abschnitt der Friedrich-Engels-Straße die Tragfähigkeit des Straßengrundes nicht ausreichend sei. Außerdem sei man auf Kabel gestoßen, die nicht tief genug verlegt worden waren.

Insgesamt acht Nachträge

Diese und andere vor Ort vorgefundenen Unregelmäßigkeiten hätten zu veränderten Technologien im Bauablauf sowie zu veränderten Materialmengen geführt. In den Nachträgen enthalten sind ebenfalls ein Beleuchtungsschrank, eine Induktionsschleife für die Kreuzung zur B 87 sowie eine Wurzelrodung. Die Stadträte stimmten der überplanmäßigen Ausgabe zu. Damit schlägt das gesamte Vorhaben jetzt mit rund 896 000 Euro zu Buche. Die Zusatzkosten sollen aus den freien verfügbaren liquiden Mitteln der Stadt entnommen werden. Außerdem stimmten die Stadträte dafür, die Bauleistungen für die insgesamt acht Nachträge an die Firma Umwelt 2000 GmbH zu vergeben.

