Taucha

In einem aufklappbaren Übersee-Container ist auf dem Tauchaer Markt gegenwärtig eine bemerkenswerte Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „#Stolen Memory“ (Gestohlene Erinnerung) stellen die Arolsen Archives – ein Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung über die nationalsozialistische Verfolgung mit Sitz im nordhessischen Bad Arolsen – die dunkelste Epoche der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt. Die spezielle Sicht ist dabei auf persönliche Gegenstände wie Uhren, Fotos, Eheringe, Brillen und Brieftaschen gerichtet, die den Häftlingen bei ihrer Ankunft in den Konzentrations- und deren Außenlagern abgenommen wurden. Die Arolsen Archives bilden das weltweit größte Archiv dieser sogenannten Effekten.

Suchkampagne ab 2016

Im Jahr 2016 ging das Archiv mit einer Suchkampagne an die Öffentlichkeit, damit möglichst viele Familien von NS-Verfolgten in den Besitz der Gegenstände kommen. Mehr als 100 Effekten pro Jahr konnten bislang übergeben werden. „Für die Angehörigen steht dabei nicht der Sachwert im Vordergrund, sondern die Erinnerung und die Aufarbeitung der Familiengeschichte“, sagte jetzt Ramona Bräu von den Arolsen Archives bei der Ausstellungseröffnung. Auf Tafeln werden Geschichten von erfolgreichen Rückgaben an Familien erzählt. Über eine App und QR-Codes sowie auf der Website https://arolsen-archives.org gibt es hierzu weitere Informationen. Auf der Seite werden auch Möglichkeiten der Mitwirkung bei der Suche nach Angehörigen aufgezeigt.

Wider das Vergessen

„Wir haben uns seit zwei Jahren um diese Ausstellung bemüht, denn Taucha hat durch die KZ-Außenlager für die Zwangsarbeiter in den Rüstungsbetrieben wie der Hugo-Schneider-Aktiengesellschaft (HASAG) oder den Mitteldeutschen Motorenwerken (MIMO) einen örtlichen Bezug. Das soll nicht in Vergessenheit geraten“, betonte Konrad Luda vom Verein Solidarische Alternativen für Taucha e.V.

„Wir werden diese Ausstellung mit den 9. bis 12. Klassen besichtigen, denn die Betrachtung von persönlichen Schicksalen in der NS-Zeit waren in diesem Zusammenhang so noch nicht zu sehen“, kündigte Geschichtslehrerin Ramona Hübner vom Geschwister-Scholl-Gymnasium an.

Vortrag und Radtour

Unter den ersten Besuchern war Kirsten Körner. Sie vertiefte sich intensiv in die Schrifttafeln der Schau. „Ich war völlig überrascht, auf dem Markt plötzlich mit diesem Thema konfrontiert zu werden. Die Schicksale, die dahinterstehen, haben mich sehr nachdenklich gemacht“, zeigte sich die Panitzscherin tief beeindruckt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Oktober immer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr zu sehen. Sie wird mit Vorträgen in der Kulturscheune begleitet:

14. Oktober, 18 Uhr: Vortrag „ZwangsarbeiterInnen in der NS-Rüstungsproduktion“;

16. Oktober, 14 Uhr: Radtour „Orte der NS-Zwangsarbeit in Taucha“.

https://saft.noblogs.org/stolenmemory

Von Reinhard Rädler