Autokino – bald auch in Taucha

Auch Taucha bekommt ein Autokino – was Fans der von Daniel Grahl betriebenen CT-Lichtspiele überaus freuen dürfte. Denn wegen der Corona-Pandemie herrscht in dem Kino in der Karl-Große-Straße seit Wochen bekanntlich absolute Dunkelheit. Nun gibt’s einen Lichtblick: Wer ab Dienstag, 12. Mai, im eigenen Pkw das Gelände an der Straße des 17. Juni ansteuert, auf den wartet eine Riesenleinwand. Und über die flimmern attraktive Streifen.

Seit dem 17. März herrscht Dunkelheit

Seit dem 17. März sind die Lichtspiele dicht. Doch das Team von Betreiber Grahl ließ und lässt sich nicht hängen. Die Lösung in Zeiten von Sars-CoV-2 und Covid-19: ein Autokino. „Man kann entweder den Kopf in den Sand stecken oder die Situation als Herausforderung verstehen und handeln“, sagt Grahl über seinen Coup. Seit 1996 investiert der Tauchaer in die Modernisierung des altehrwürdigen Filmtheaters am Rande der Bundesstraße 87. Entsprechend hart ist für ihn und seine Mitarbeiter die gegenwärtige Phase, in der keine Gäste ein- und ausgehen dürfen. Um der verehrten Kundschaft dennoch zu einem Kino-Erlebnis zu verhelfen, lässt er auf dem Areal, auf dem bis Spätsommer 2018 das Eiszelt der EXA Icefghters Leipzig stand, gerade eine Riesenleinwand errichten. Die große Unterstützung durch Kunden und Freunde bei der jüngsten Spendenaktion (https://www.betterplace.me/gemeinsam-fuer-unser-kino-taucha) hätte Mut gemacht. „Also haben wir alles durchgerechnet und die Sache schließlich angepackt“, sagt Grahl.

„Wir haben noch mal richtig Geld in die Hand genommen“

Zunächst musste eine Fläche gefunden werden. Dann galt es, behördliche Hürden zu überwinden, eine Konstruktion für die Leinwand zu entwickeln und die nötige Technik zu kaufen. „Wir haben noch mal richtig Geld in die Hand genommen, sind uns aber sicher, dass das Autokino in Taucha und in der Region gut ankommen wird“, demonstriert der Betreiber Zuversicht. Sein Dank gilt im Besonderen der Stadt Taucha mit Bürgermeister Tobias Meier ( FDP), der als Vermittler und Berater fungiert habe.

Die Leinwand bietet eine Fläche von 200 Quadratmetern. Auf dem Platz haben – unter Einhaltung der derzeit verlangten Mindestabstände – rund 300 Pkw Platz. Der offizielle Start des Autokinos ist für Dienstag, 21 Uhr, vorgesehen. Dann soll der „Joker“ auf der Leinwand sein Unwesen treiben. Am Tag darauf, ebenfalls ab 21 Uhr, wird Dieter Hallervorden in der erfolgreichen Tragikkomödie „Honig im Kopf“ zu sehen sein. Die Filme der folgenden Tage würden kurzfristig bekannt gegeben, heißt es seitens des Grahl-Teams. Geplant sei ein täglich wechselndes Programm aus bekannten und erfolgreichen Kinofilmen der vergangenen Jahre. So manche Überraschung werde dabei sein.

Menü-Buchung ist für nahe Zukunft geplant

Der Ticket-Kauf ist ausschließlich im Internet via www.autokinotaucha.de möglich. Die Eintrittskarten können auf dem Mobiltelefon gespeichert werden – und lassen sich durch die geschlossene Autoscheibe problemlos scannen. „Aktuelle Hinweise, die es beim Besuch unseres Autokinos zu beachten gilt, finden sich auf der Website. Diese sollten unbedingt vorher gelesen und eingehalten werden“, betont Initiator Grahl.

Pro Pkw müssen mindestens zwei Tickets gebucht werden. Speisen und Getränke wird es an den beiden Eröffnungstagen wohl noch nicht geben. Wer also zum Film etwas essen und trinken möchte, muss sich entsprechende Genussmittel mitbringen. Für die nahe Zukunft sei vorgesehen, dass Gäste ein Menü über die Website buchen können, verlautet seitens des Kino-Teams. Die gebuchten Snacks und Drinks stünden dann auf einem Tisch bereit.

Von Dominic Welters