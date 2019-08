Taucha

Die Bahn-Unterführung Portitzer Straße erfolgt doch nicht bereits am 8. Oktober. Darauf hat die Deutsche Bahn ( DB) hingeweisen und damit eine anderslautende DB-Information korrigiert. „Es handelte sich hier um einen bedauerlichen Schreibfehler in unserer Presseinformation, der natürlich Aufregung verursacht hat, wofür wir uns entschuldigen“, sagte Thomas Schwarz, DB-Projektleiter für das Tauchaer Bauvorhaben. „Wir liegen im Plan und halten am Eröffnungstermin 8. November fest.“

Zu früh gefreut

Anwohner und Verkehrsteilnehmer haben sich also etwas zu früh gefreut. Mitglieder des Heimatvereins Taucha waren über die plötzliche Vorverlegung um vier Wochen hingegen erschrocken gewesen. Denn sie hatten mit der Tauchaer Möbelrestaurierungswerkstatt „Bei Eder“ für den 3. November in der gesperrten Bahnunterführung ein Seifenkistenrennen geplant. „Wir wollen mit einem lustigen Event quasi die bevorstehende Verkehrsfreigabe feiern. Diese Gelegenheit werden wir, wenn der Verkehr dann einmal rollen wird, wohl nie wieder bekommen“, sagte Heimatvereinsvorsitzender Hartmut Nevoigt. Auf der „heißesten Piste im Landkreis“, wie es die Veranstalter beschrieben, sollen dann die selbstgebauten Vehikel auf der Bergab-Seite in Schwung gebracht werden. Wer dann mit dem richtigen Schub auf der Bergauf-Ausfahrt am Weitesten gekommen ist, wird als Sieger gekürt.

Workshops für Seifenkisten-Rennen

Die Organisatoren haben sich schon mit den Plaußiger Nachbarn zusammengetan, um von deren Erfahrungen bei der Organisation von Seifenkistenrennen zu profitieren. „Manch einer hat vielleicht schon ein selbstgebasteltes Gefährt im Schuppen stehen, wer aber Unterstützung für einen Eigenbau braucht, dem können in unseren Workshops in der Portizer Straße 3 Anleitung und Hilfe geben“, sagte Eder-Geschäftsinhaber Falk Breitenborn. Termine sind am 7. und 28. September sowie am 12. Oktober. Anmeldungen: bei.eder.taucha@gmail.com oder 0179/7917585. Die Registrierungsstelle für die Anmeldungen zur Teilnahme am Rennen öffnet im Oktober.

Das Logo für das geplante Trogbaurennen. Quelle: Nico Kermes

Von Reinhard Rädler