Bahn sorgt für historische Einschnitte in Tauchas Straßenverkehr

Taucha

Es gab viele Diskussionen und Proteste, doch am morgigen Freitag wird es unumstößliche Tatsache: Der viel genutzte Bahnübergang am Tauchaer Gerichtsweg wird um 11 Uhr für immer dicht gemacht. Diese als eigentlich nicht verzichtbar bezeichnete Ausweichstrecke zwischen Portitzer Straße und B 87 wird von der Deutschen Bahn AG gekappt, weil sie hier ein drittes Gleis baut, auf dem dann auch lange, bis über die Straße reichende Güterzüge zeitweise abgestellt werden sollen.

Zugleich spart sich die Bahn damit die Modernisierung der in die Jahre gekommenen historischen Schrankenanlage, die als eine der letzten weit und breit noch von einem Mitarbeiter per Handkurbel bedient wird. Der Diensthabende am Mittwoch, der bereits einige Fotografen beim Knipsen der bald historisch werdenden Stellwerk-Aufnahmen beobachtete, wird am Freitag auch jener sein, der die Schranke zum letzten Mal herablässt.

Stellwerke werden abgerissen

Im Gegenzug wird heute um 13 Uhr nach zweijähriger Bauzeit in der Portitzer Straße der dort jetzt unter den Gleisen hindurchführende Trogbau feierlich freigegeben. Auch hier wird künftig nicht mehr an geschlossenen Schranken angestanden. Dafür befürchten viele Tauchaer, dass dann die Einmündung zur B 87 an der Straßenbahnendstelle zum Nadelöhr und zur nächsten Staufalle wird. Dieser Bereich soll erst ab März 2020 ausgebaut werden.

Ein dritte Querungsmöglichkeit der Eisenbahngleise in Taucha gibt es in der Graßdorfer Straße. Doch dort wartet ein bereits modernisierter, beschrankter Bahnübergang auf die Verkehrsteilnehmer, der jetzt schon teils lange Rückstaus produziert. Die beiden alten Stellwerke an der Handkurbel-Schranke und neben dem Trogbau sollen am 17. und 18. Dezember abgerissen werden.

Von Olaf Barth