Barrierefreies Wegenetz im Tauchaer Stadtpark wird größer

Taucha

Ein großer Teil der Wege im Tauchaer Stadtpark sind jetzt saniert und barrierefrei. Kurz vor Jahresende hatte Taucha die Chance ergriffen, dafür kurzfristig Fördermittel abrufen zu können. Denn im Förderprogramm „Sachsen barrierefrei 2030“ standen noch nicht abgerufene Mittel zur Verfügung. Bedingung: Bis Ende Dezember muss das Vorhaben umgesetzt sein und abgerechnet werden. Von den Geldern flossen dann 37 000 Euro zeitnah nach Taucha. Das war möglich, weil im Bau-Fachbereich dieses Vorhaben bereits vorbereitet in der Schublade lag. Weitere rund 7000 Euro steuert Taucha als Eigenmittel bei.

Anbindung an Sängerterrasse

„Mit dem Geld konnten wir ein weiteres Teilstück barrierefreien Wegebaus in unserem Landschaftspark umsetzen“, freut sich Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP), der diesen vor allem im Bau-Fachbereich gestemmten Kraftakt mit einem gemeinsamen symbolischen Band-Durchschnitt würdigte. Damit wuchs das barrierefreie Netz um weitere 225 Meter vorbei am Löwen-Denkmal bis hin zum Aussichtsturm samt Anbindung an die Sängerterrasse.

Die sanierten Wege in Tauchas Stadtpark führen auch zum Aussichtsturm. Quelle: Olaf Barth

Es sei der inzwischen siebente Teilabschnitt, der im Wegenetz des Parkes instandgesetzt wurde. Weitere sollen Jahr für Jahr folgen. „Gerade bei meinen Besuchen im Pflegeheim Parkblick sagen mir Bewohnerinnen, dass sie hier nun viel besser spazieren gehen können, dass die neuen Wege für alle eine Erleichterung seien. Jetzt ist es hier fast wieder königlich“, scherzt Meier mit Bezug auf den früheren Namen des 1898 angelegten Parkes: König-Albert-Park. Er sei ein beliebter Erholungsort für viele Tauchaerinnen und Tauchaer, gerade in Corona-Zeiten.

Es ist nicht mehr huckelig

Doch nicht nur ältere, auch jüngere Parkbesucher sind froh über die sanierten Wege. Zum Beispiel Susanne Winkler. Die 27-Jährige schiebt einen Kinderwagen: „Ich gehe hier fast täglich spazieren und freue mich über die neuen Wege. Es ist nicht mehr schlammig, Wagen und Schuhe werde nicht mehr so dreckig.“ Dem stimmt ihre Freundin Vivien Paul zu: „Ich bin hier auch ab und zu mit dem Buggy unterwegs. Es war hier ganz schön huckelig. Und meine Frieda, sie ist anderthalb Jahre, kann hier jetzt auch viel besser entlang laufen. Schön, dass sich die Stadt der Wege angenommen hat. Es sind aber noch nicht alle fertig“, sagt die 28-Jährige.

Die Freundinnen Vivien Paul (links) und Susanne Winkler spazieren gern durch den Park und freuen sich über die jetzt ebenen und nicht mehr schlammigen Wege. Quelle: Olaf Barth

Mängelfreie Bauausführung

Nach der Fertigstellung des Wegebaus noch vor Weihnachten folgten im Januar bei Begehungen die Kontrollen. „Wir haben den Bau mängelfrei abgenommen. Die fachlich sehr kompetente Firma hat schon viele Aufträge in Taucha zuverlässig und in guter Qualität erledigt, wir sind sehr zufrieden“, sagt die für die Parkanlagen zuständige Rathaus-Mitarbeiterin Kathrin Gottschalk aus dem Bau-Fachbereich.

Das Lob dürfte die Muldental Landschaftspflege GmbH freuen. Sie hatte sich auf die kurzfristige Ausschreibung für die ebenfalls kurzfristig auszuführenden Arbeiten beworben und den Zuschlag erhalten. Dabei war bei den Wegen komplett der Unterbau zu erneuern. An den Seiten wurde aus Großpflastersteinen, die Tauchas Bauhof nach Straßenbaumaßnahmen eingelagert hatte, Kanten gesetzt. Als Deckschicht kam das rötliche Material Plazadur zum Einsatz. „Dieser Werkstoff ist zu 100 Prozent wasserdurchlässig und für Wege ausgesprochen gut geeignet“, so Gottschalk. Insgesamt seien jetzt circa 40 Prozent der Wege geschafft. Auch in diesem Jahr stünden für einen weiteren Teilabschnitt Gelder im Haushalt bereit. Auch würden wieder Fördermittel beantragt.

Von Olaf Barth