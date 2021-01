„Beau View“-Standort in Sehlis stößt auf Kritik

Taucha

Unter Tauchaern führte das jüngste Landschafts-Kunstprojekt mit der Bezeichnung „Beau View“ (die LVZ berichtete) schon zu einigen Diskussionen. Manche finden es toll, andere weniger – wie es so ist bei Kunst. Der Sehliser LVZ-Leser Christian Damme hat sich nun zu Wort gemeldet. Er hatte die Berichte über das Kunstprojekt „ Beau View“ verfolgt und bezieht sich nun darauf. Obwohl er nach eigener Aussage dieses Kunstprojekt für eine „wirklich tolle Sache“ hält und es als interaktives Landschaftselement durchaus reizvolle Aussichten je nach Betrachtungsweise erlaube, sei es in seinem Heimatdorf gehörig daneben gegangen: „Egal wie man durch den Rahmen schaut, kann man nichts Reizvolles entdecken. Wenn man nach Nordosten schaut, erblickt man einen hässlichen Drahtzaun und in der Gegenrichtung einen nichtssagenden Straßenabschnitt.“ Dabei hieße doch das französische „ Beau View“ übersetzt „Schöner Blick“. Doch die Aussicht durch den Sehliser Stahlrahmen sei alles andere als schön.

Selbst bei trübem Wetter und kaum sichtbaren Kirchturm kann der „Beau View“ an Tauchas Schöppenteich Quelle: Olaf Barth

Standort „nicht optimal“

Schon eine leichte Drehung in Richtung Südosten würde eine gigantische Aussicht auf die wunderschöne Endmoränenlandschaft erlauben. Auch die Gegenrichtung könnte bei entsprechender Standortwahl einen reizvollen Blick zur Panitzscher Kirche ermöglichen, führt Damme an und schlägt den Initiatoren eine Veränderung des Standortes vor. Doch das ist offenbar nicht möglich, erfuhr die LVZ auf Nachfrage. Projekt-Initiatorin Barbara Stein stimmt zwar zu, dass der Standort „ein bisschen unglücklich und nicht optimal“ ist, erklärt aber zugleich: „Wir mussten die Randbedingungen einhalten, es war schwierig.

Mein Wunschstandort auf der gegenüberliegenden Seite des Weges zwischen den Bäumen war leider kein städtisches Grundstück.“ So musste ein Standort gegenüber auf kommunaler Fläche gefunden werden, der zugleich dem Landwirt die Feldzufahrt nicht verbaut. Nach allen Abstimmungen sei dann der jetzt gewählte Platz übrig geblieben.

Blickbeziehungen testen

„Nun muss man kreativ sein und mit der Blickbeziehung zu der Endmoränenlandschaft und nach Panitzsch ein wenig experimentieren. Etwas schräg, seitlich versetzt, kann man diese Aussichten auch finden“, empfiehlt die kunstsinnige ehemalige Bauamtsleiterin. Zudem stehe der Rahmen in der Nähe des aus einem weiteren Kunstprojekt hervorgegangenen Summsteins. Mit einer eventuell noch aufzustellenden Bank könnte dieser Fleck in Kombination ein lohnendes Wanderziel sein, um die schöne Parthelandschaft zu genießen. Doch Steins Favorit unter den fünf „ Beau View“-Standorten ist der Rahmen am Schöppenteich. Wasser, Bäume und der Blick zum Kirchturm würden da ein besonders reizvolles Motiv bieten, findet sie.

Von Olaf Barth