Begegnungshaus im Vierseitenhof soll auch Sehlisern offen stehen

Taucha

Im Tauchaer Ortsteil Sehlis entsteht derzeit mit vielen freiwilligen Helfern ein Bildungs- und Begegnungshaus. Es ist Teil jenes Vierseitenhofes, der nicht nur für die ökologische Gemüse-Kooperative „Rote Beete“ Anlaufpunkt ist, sondern in dem der Verein Werkstatt für nachhaltiges Leben und Arbeiten seit 2011 sein Domizil hat. Der Verein ist zugleich Eigentümer des Hofes. Obwohl hier bereits einiges instandgesetzt und die Nordseite bezogen wurde, gibt es noch viel zu tun. Im Frühjahr öffnete die aktuelle Mitmachbaustelle, erzählt Michael Götze. Der 42-Jährige gehört zu der achtköpfigen Organisations- und Ausführungsgruppe.

Lob für Tauchaer Handwerker

Wie auch Teresa Dietze, die den Bauablauf koordiniert: „Im Juni war das Dach abgedeckt und neu aufgebaut worden, es folgen Mauerwerksabdichtung und Trockenlegung und danach werden in dem Anbau der Eingangs- und Küchenbereich hergerichtet.“ Im Oktober sollen der Außenputz und der Fenstereinbau fertiggestellt werden. Nächstes Jahr folge der Innenausbau und die Erschließung für Strom, Wasser und Abwasser. Die 34-Jährige lobt die gute Zusammenarbeit mit Tauchaer Handwerksfirmen, denn die wichtigsten Arbeiten werden von Profis ausgeführt. Auch seitens der Behörden habe es bei der Beantragung der Leader-Fördermittel eine wohlwollende Begleitung gegeben. Vor einem Jahr waren die Fördermittel bewilligt worden.

Arbeiten und Ideen-Austausch

In dem laut Verein nichtkommerziellen Haus entstehen unter anderem Sanitäranlagen und Übernachtungsräume für bis zu 20 Gäste. Eine niedrige Gebühr werde für Nutzer fällig werden, um die Selbstkosten decken zu können, es seien auch Spenden möglich. Gefördert wird das Bauvorhaben mit 250 000 Euro aus dem Leader-Topf. Der Verein trägt mit Eigenleistungen im Wert von rund 100 000 Euro bei. Die Helfer kommen aus Leipzig und Umgebung sowie aus Wurzen, Chemnitz oder Berlin. „Nicht nur später das fertige Haus, auch die Baustelle jetzt ist ein Begegnungsraum. Hier wird nicht nur gemeinsam gebaut, sondern es gibt auch Ideen-Austausch und soziales Miteinander“, erklärt Dietze.

Raum für Öffentlichkeit

„Unser Verein steht für nachhaltiges Arbeiten, dem Anspruch wollen wir gerecht werden. Deshalb verwenden wir auch ressourcenschonende und recycelte Baustoffe. Wir arbeiten außerdem die alten Türen wieder auf und ein und wollen außen auch die alte Stampflehmmauer wieder herrichten“, so Dietze. Geheizt werden soll mit Holzpellets, einem nachwachsenden Rohstoff. Später komme noch Solarthermie dazu, sagt Dietze. Regenwasser soll gespeichert und fürs WC und andere Nutzungen verwendet werden. Mitte 2022 soll das Gebäude fertig sein und über einen 90 Quadratmeter großen Raum für öffentliche Veranstaltungen verfügen. Den zu nutzen, habe auch die Interessengemeinschaft (IG) Sehlis Interesse bekundet. „Natürlich steht das Haus auch Leuten im Ort offen, wir unterstützen die Dorfbegegnung. Zur IG haben wir einen engen Kontakt, ich bin ja selbst Mitglied, wir treffen uns sonnabends oft zum ,Glockenbier’“, erzählt Götze. Und Dietze denkt schon mal an Filmabende, Konzerte oder andere Veranstaltungen für das dörfliche Leben.

Freiwillige Helfer kommen gern

Auf dem Gerüst steht Stefanie Blenberg und bessert gerade die Fassade aus. „Das macht voll Laune hier, ich kann verstehen, dass gern so viele freiwillige Helfer kommen. Die lernen dann ja auch gleich was und das ist Teil der Idee“, sagt die 35-jährige Architektin, die das Projekt auch mit plant. Einer der Helfer, Ronny Triemer, stammt aus der Nähe von Chemnitz. Der 49-Jährige hat seine Tochter Isabell (18) mitgebracht, beide packen kräftig mit an. „Ich kenne das Objekt hier schon seit Jahren und bin gern bei gemeinnützigen Dingen dabei. Mir gefällt die selbstorganisierende, hierarchiearme Herangehensweise, ich finde das gut“, begründet der gelernte Maschinenbauer und Elektroniker sein Engagement in Sehlis. Tochter Isabell absolviert gerade ein Freiwilliges Ökologisches Jahr und kam gern mit ihrem Vater nach Sehlis: „Ich finde das Anliegen wichtig, es macht Spaß hier, die Stimmung ist gut.“

Von Olaf Barth