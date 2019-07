Taucha/Leipzig

Man könnte es als einen innerbetrieblichen Ferientreff bezeichnen, was das Leipziger BMW-Werk derzeit anbietet. Auf dem Betriebsgelände einer nahen Halle bei Plaußig werden wochentags von 5.30 bis 17 Uhr pro Woche 40 sechs- bis 13-jährige Kinder der Mitarbeiter betreut. Da diese Ferienaktion unter dem Thema „Nachhaltigkeit“ steht, war es auch kein Zufall, dass am Mittwoch Mitglieder des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) bei den Kindern zu Gast waren. Im Gepäck hatten die fünf Mitstreiter zahlreiche vorbereitete Holzteile, die dann gemeinsam mit den Kindern und ihren Betreuern zusammengebaut und mit dem Nabu-Logo versehen wurden.

Löcher und Kanten vorbereitet

„Wir kooperieren ja schon lange sehr gut mit dem BMW-Werk. Da wird sich wirklich um Naturnähe und Nachhaltigkeit bemüht. Deshalb folgten wir der Einladung gern, mit den Kindern Nistkästen zu bauen“, sagte Steffen Wagner, Vorstandsvorsitzender des Nabu-Landesverbandes Sachsen. Der 70-Jährige hatte allerdings einiges an Vorbereitung zu leisten. „Sonst wäre es nicht möglich, binnen einer Stunde 40 Nistkästen zu bauen“, so Wagner. Die Holzteile hatte der Diplom-Ingenieur aus Portitz bereits passend gesägt und die Kanten geschliffen. Insgesamt 450 Meter Kanten und 600 Löcher hat Wagner für die 40 Nistkästen vorgearbeitet. Und nicht zuletzt waren auch die Einflug-Öffnungen für Meisen (32 Millimeter Durchmesser) und Spatzen (35 mm) bereits eingearbeitet.

Für die Kinder gab es in der Stunde dennoch genug zu tun. Die meisten hatten erstmals einen Akku-Schrauber in der Hand und versuchten nun hoch konzentriert, die Schrauben gerade und mit dem nötigen Druck in die Löcher zu schrauben. Auf die fertigen Kästen wurden dann noch mit Hilfe einer Schablone Nabu-Logos aufgetragen. „Ganz nebenbei erzählen wir den Kindern auch, warum die Nistkästen so wichtig sind und dass sie damit etwas Nützliches für den Artenschutz tun“, erklärt Wagner weiter. Er und seine vier Nabu-Mitstreiter wollen den Kindern nahebringen, wie wichtig der Naturschutz ist. „Und die Kinder tragen das Wissen und die Nistkästen nach Hause zu ihren Eltern und sensibilisieren damit auch sie für dieses Thema. Denn eines ist klar: Wenn der Kasten hängt, wird er mit seinen Bewohnern von der ganzen Familie beobachtet“, so Wagner.

Abwechslungsreiche Ferienwoche

„Das hat Spaß gemacht, weil ich hier basteln konnte und das nützlich für die Vögel ist“, sagte zufrieden die siebenjährige Stacy. Auch Mutti Sandra Gretzschel findet die Aktion toll: „Der Nistkasten wird in unserem Garten aufgehängt. Die ganze Ferienaktion ist super, die Kinder haben viel Abwechslung.“ Unterstützt wurden die Nabu-Mitglieder von den Betreuerinnen der Awo Live Balance GmbH Düsseldorf, die von BMW mit der Feriengestaltung in den sechs Wochen beauftragt worden waren. Wie deren Verantwortliche Sahar Popal sagte, steht alles unter der großen Überschrift „Nachhaltigkeit“. Am Donnerstag allerdings wird der Sport ganz groß geschrieben, Spiele und Wettkämpfe stehen auf dem Programm. Es gab auch schon Workshops, wie zum Beispiel für das Herstellen von natürlicher Seife. Außerdem können sich die Kinder bei Werksführungen anschauen, wo ihre Eltern arbeiten – oder zumindest einer von beiden.

Von Olaf Barth