Taucha

Kochen und Backen für Pizza, Pasta, Burger & Co. gehört zum Monatsprogramm des Jugendclubs Taucha. Ein beliebtes Freizeitangebot, das den Klubmitgliedern in letzter Zeit wenig Freude bereitete, denn die Kücheneinrichtung war nicht nur unmodern, sondern auch in ihrer Funktionalität in die Jahre gekommen. „Das muss sich ändern“, sagte sich nicht nur die Leiterin Bianca Schachtschneider.

Schnell fand sie Unterstützung bei ihren zwei Praktikantinnen, ihrem Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst, sowie bei Jugendarbeiter Nils Riede und natürlich bei Jens Dölling, Hausmeister und gute Seele des Klubs. Im Sozialkaufhaus des DRK konnten sie sich eine Küche aussuchen, die aus dem Budget des Betreibers, dem DRK-Kreisverband Leipziger Land, für den Jugendclub, finanziert wurde. „Für 500 Euro haben wir uns eine top ausgestattete Küche geholt“, freute sich die Jugendclub-Leiterin.

Zimtschnecken zum Dessert

Gemeinsam mit weiteren Klubmitgliedern wurde die Küche am 11. April abgebaut. Bei dieser Gelegenheit wurden gleich Decke und Wände gestrichen, Regale und Schränke eingebaut sowie die Holz-Oberfläche der Möbel abgeschliffen und neu lackiert.

Am 9. Mai war es dann soweit, dass die Klubmitglieder Haike Schad und Franz Langer den Kochlöffel schwingen und zum Auftakt ein zünftiges Chop Suey auf die Teller zaubern konnten. Angelique Otrzonsek und Selin Hubert waren für die Zubereitung der Zimtschnecken als Dessert zuständig.

Küchenschlacht und Klubpartys

„Kochen und Backen stehen bei uns dienstags und donnerstags auf dem Programm. Wir nennen es spaßeshalber ‘ Küchenschlacht‘. Darüber hinaus gibt es ein abwechslungsreiches Freizeitangebot von Sport über kreative Beschäftigung und Klubpartys bis hin zu Gesprächskreisen. Ein Blick auf unseren Veranstaltungskalender lohnt sich“, warb Schachtschneider.

Die Türen des Jugendclubs Taucha stehen allen Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden und junge Erwachsenen im Alter von 10 bis 25 Jahren offen, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, sozialer Herkunft und sexueller Orientierung.

Öffnungszeiten: Mo-Do:13-19 Uhr; Fr:13-20 Uhr; Tel: 034298 734280 E-Mail: jc.taucha@drk-leipzig-land.de

Von Reinhard Rädler