Die Spielothek in der Dewitzer Straße in Taucha ist überfallen worden. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen.

Wie die Beamten erklärten, geschah der Überfall am Samstagabend gegen 23 Uhr. Sämtliche Gäste hatten die Spielothek bereits verlassen. Die 64-jährige Angestellte hatte bereits alles zusammengeräumt und das Geld im dafür vorgesehenen Schrank hinterlegt. Sie nahm ihre Handtasche und verließ die Spielothek. „Noch während des Verschließens passten dunkle, maskierte Gestalten sie an der Tür ab“, berichtete die Polizei am Montag. Die Täter hätten Bargeld verlangt und dass sie still sei. Die Frau sei in die Spielothek zurückgedrängt worden, wobei ihr die Täter den Mund zuhielten, um Hilferufe zu verhindern.

Opfer wurde bei Überfall leicht verletzt

Die Frau öffnete schließlich den Schrank mit den Einnahmen, aus dem sich die drei Täter das Geld griffen und flüchteten. Laut Polizei erbeuteten die Unbekannten einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die 64-Jährige erlitt bei dem Überfall Schürfwunden an der Nase und am rechten Arm. Außerdem sei ihre Brille auf den Boden gefallen und leicht beschädigt worden, hieß es.

Die Männer seien schlank und relativ groß (1,75 bis 1,85 Meter), junge Leute im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gewesen. Die dunkel gekleideten Männer hätten dicke Mützen getragen, sie habe nur die Augen gesehen, sagte die Angestellte.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug unter der Telefonnummer (0341) 96646666 entgegen.

