Die schlimmen Beißattacken von drei Herdenschutz-Hunden am 7. März in Dewitz beschäftigen weiter die Tauchaerinnen und Tauchaer. Nach dem traumatisierenden Vorfall mit verletzten Menschen und Tieren hat das Ehepaar, dessen Mischlingswelpe bei dem Angriff tödlich verletzt wurde, eine Petition gestartet. Darin wird ein Untersuchungsausschuss im Stadtrat gefordert. Mehr als 1000 Unterstützer gibt es schon. Diesen Wunsch greift die zweiköpfige Fraktion der Unabhängigen Wähler Taucha (UWT) auf und beantragt nun offiziell bei Bürgermeister Tobias Meier (FDP), einen solchen Ausschuss ins Leben zu rufen.

Versäumnisse der Behörden?

Bereits in der jüngsten Stadtratssitzung hatte das Thema eine große Rolle gespielt. „Es haben danach einige Personen in ihrer Verzweiflung mit uns gesprochen und den Ausschuss angeregt. Und die Petition bekräftigt das“, begründet UWT-Fraktionschef Jens Barthelmes, warum er nach anfänglicher Skepsis den Ausschuss nun doch beantragt. Jede Stadträtin und jeder Stadtrat hätten in ihrer Verpflichtungserklärung unterschrieben, sich für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. „Das machen wir jetzt. Und dass uns die SPD deswegen unterstellt, wir würden auf die Sitzungsgelder abzielen, ist eine Frechheit“, so Barthelmes weiter. Der Untersuchungsausschuss solle unter anderem aufklären, warum es schon seit Jahren immer wieder zu Vorfällen mit Hunden desselben Grundstückseigentümers in Neubauerndorf Ost kommt und was seitens der Stadtverwaltung und des Landratsamtes Nordsachsen getan oder möglicherweise versäumt wurde.

„Instrumente vorhanden“

Zu der kritisierten Aussage aus seiner Fraktion sagt SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling relativierend: „Im Kern geht es ganz allgemein darum, unnötige Ausgaben für Sitzungsgelder zu vermeiden. Wir halten einen Untersuchungsausschuss für unnötig, da es für die notwendige Aufklärung der Vorfälle genügend andere Instrumente gibt und der zusätzliche Ausschuss uns nur Zeit und Geld kosten würde.“

Ähnlich wie Heinzerling argumentiert Bürgermeister Meier, der einen weiteren Ausschuss gleichfalls nicht für notwendig erachtet: „Jeder Abgeordnete hat jetzt schon das Recht, alle Akten zu den Vorgängen einzusehen. Niemand hat das bisher in Anspruch genommen. Am kommenden Dienstag lade ich den Verwaltungsausschuss zu einer Sondersitzung ein, bei der es allein um diese Hunde-Vorfälle und deren Untersuchung gehen wird.“

Landratsamt vor Ort

Dem gesteigerten Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit sei die Stadt am Dienstag nachgekommen, so Meier. Da habe sie auf ihrer Homepage die Chronologie der Ereignisse seit Januar 2018 frei zugänglich gemacht. Doch für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses, so der Rathauschef, müssten zunächst in einer Stadtratssitzung die Änderungen von Hauptsatzung und Geschäftsordnung beschlossen, dann im Amtsblatt bekanntgemacht und der Ausschuss anschließend per Beschluss besetzt werden: „Mitte Mai könnten wir dann erstmals tagen. Warum so lange warten? Ich will die notwendige Aufklärung sofort.“ In dieser Woche seien Vertreter des Landratsamtes am Heim-Grundstück der Hunde sowie zu Gesprächen im Tauchaer Rathaus gewesen. „Das Landratsamt sieht ebenfalls die Wichtigkeit dieser Angelegenheit und will selbst zügig über Ergebnisse informieren. Wir stimmen uns da im Vorgehen ab“, betont Meier.

UWT-Fraktionschef Barthelmes hält derweil die Veröffentlichung der Ereignis-Chronologie schon mal für ein gutes Zeichen der Kommune. Ob die eingeleiteten Anstrengungen zur Aufklärung reichen oder er weiter auf einen Untersuchungsausschuss besteht, wolle er nach der Sondersitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag entscheiden, so Barthelmes.

