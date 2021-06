Beißattacken in Taucha - Aufklärung geht weiter

Taucha

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) hatte es in den vorangegangenen Stadtratssitzungen versprochen: Die schlimmen Beißattacken am 7. März von drei Kangal-Hirtenhunden, bei denen Menschen verletzt wurden, sollen transparent aufgeklärt werden (die LVZ berichtete). Er werde informieren.

Taucha kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Taucha direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch danach kam nicht mehr viel. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren. Wir dürfen uns aus rechtlichen Gründen zu einzelnen Abläufen und Personen nicht öffentlich äußern“, begründete Meier seine Zurückhaltung. Dennoch werde weiter aufgeklärt. Stadträte hätten ohne Extra-Untersuchungsausschuss Einsicht in alle Unterlagen bekommen. „Ich habe im Mai auch mit betroffenen Familien zusammengesessen und Fragen beantwortet. Wir bekommen auch weiter Hinweise zu den Vorfällen.“

Umfassende Aufarbeitung

Nach der Stadtratssitzung am Donnerstag gab Meier eine Mitteilung heraus. Demnach sollen Vorfälle dieser Art in Zukunft verhindert werden: „Hierfür fanden in den vergangenen Wochen eine umfassende Aufarbeitung der Geschehnisse und die Bewertung der Verwaltungsabläufe statt. Diese interne Aufarbeitung wird fortgesetzt.“ Daneben würden die in dem rechtlichen Zuständigkeits- und Befugnisbereich der Stadt Taucha liegenden Möglichkeiten genutzt, um die Sicherheit aller Tauchaerinnen und Tauchaer auf Dauer zu gewährleisten. Diverse Maßnahmen seien bereits ergriffen worden, hieß es.

Von Olaf Barth