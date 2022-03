Benefizkonzert und große Hilfsbereitschaft in Taucha

Taucha

Bei einem Benefizkonzert in Tauchas St.-Moritz-Kirche wurden über 1700 Euro für die Ukraine-Hilfe gespendet. Initiiert wurde das Konzert unter anderem vom Tauchaer Cellisten Marcus Drabon und Pfarrer Nico Piehler, der auch selbst zur Gitarre griff. Als Chor traten die „Chorifeen“ auf. Während der Veranstaltung kam es laut Bürgermeister Tobias Meier zu berührenden Szenen. Flüchtlinge berichteten vom Krieg und der Flucht. „Als die junge Ukrainerin Eva-Maria spontan und mit toller Stimme ein Volkslied über den Frieden sang, kullerten die Tränen in der Kirche. Das Tauchaer Ensemble ,Chorifeen’ hat die Ukrainerin sofort aufgenommen“, so Meier, der erneut allen für die große Hilfsbereitschaft in der Parthestadt dankt. 

Kurse gestartet

Auf dem Spendenkonto der Stadt Taucha (IBAN: DE77 8605 5592 1128 9028 65, Zweck: Hilfe Ukraine) seien bisher rund 45 000 Euro eingegangen. Mehr als 100 ukrainische Frauen, Kinder, Ältere und Familienangehörige wurden bereits in Taucha aufgenommen. Am Mittwoch, den 16. März gibt es ab 19.30 Uhr für die ukrainischen Familien und ihre Gastgeber eine Infoveranstaltung in der St.-Moritz-Kirche. Zudem starteten jetzt Deutschkurse, Treffen im Café International, Bastelkurse, Malen, Stadtrundgänge sowie Kinderbetreuungsangebote in Vereinen und im Umfeld des Hortes. Eine Psychologin aus der Ukraine hat angeboten, Therapie-Stunden für Flüchtlinge abzuhalten, auch für Kinder.

Weitere Helfer gesucht

Wer beim Organisieren und Betreuen helfen möchte, kann sich über das Kontaktformular auf taucha.de/Ukraine anmelden. Sachspenden wie lange haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Kosmetika werden montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr im Corona-Testzentrum und Ukraine-Spendenlager in der Klebendorfer Straße 1 entgegengenommen. Bekleidung kann weiter in der Kleiderkammer in der Leipziger Straße 71 (dienstags von 9 bis 11 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr) abgegeben werden.

Von Olaf Barth