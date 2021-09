Beschwerden: Tauchas „Schwarzer Weg“ wird immer grüner und schmaler

Taucha

Es könnte dank der Deutschen Bahn so ein schöner Radweg sein. Denn im Zuge ihrer Großbaustelle in Taucha hatte sie das Asphaltband namens „Am Pumpenwerk“ neben dem Bahndamm mit einem neuen Belag versehen. Zwischen Weststraße/Ecke Freiligrathstraße und Gerichtsweg herrscht hier im „Schwarzen Weg“, so der Volksmund“, gerade zu Stoßzeiten ein reger Radverkehr. Auch Fußgänger, teils mit Kinderwagen, sind hier offenbar gern unterwegs. Allerdings wurde dies in den vergangenen Monaten bei Begegnungsverkehr immer beschwerlicher und gefährlicher. Vom Bahndamm wachsen Unkraut, Bodenkriecher und Brombeeren in den Weg und engen ihn stellenweise schon mehr als zur Hälfte ein.

Der Radweg „Am Pumpenwerk“ Taucha ist stellenweise arg zugewachsen. Quelle: Olaf Barth

Keine Pflege seit Frühjahr

„Zwei Räder kommen hier nicht mehr aneinander vorbei. Und kommt eine Mutti mit Kinderwagen, dann steige ich lieber ab. Am Anfang war das hier wie eine Autobahn für Radfahrer, jetzt ist es nur noch ärgerlich und gefährlich. Hier muss dringend was getan werden“, schimpft Horst Henkel. Der 80-Jährige fährt hier täglich mit seiner Frau Barbara entlang, um etwas für die Fitness zu tun. „Im Frühjahr ging das los. Seit dem haben wir hier nicht einmal jemanden gesehen, der hier Grünpflege betreibt“, sagt der Senior.

Stadt übernimmt Gelände

Inzwischen ist das Thema über Bürgeranfragen auch im Rathaus angekommen. Fachbereichsleiter Helge Zacharias verweist darauf, dass das Grün vom Bahngelände kommt. Das Unternehmen habe hier offenbar vergessen, seinen Anliegerpflichten nachzukommen. Kollege Jens Rühling, Leiter des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Soziales habe der Bahn bereits eine Anordnung zukommen lassen, wonach der Radweg vom Grün zu befreien ist. Zacharias: „Wir bleiben da dran. Ab dem nächsten Jahr wird es dann auch besser laufen, dann haben wir das Grundstück von der Bahn übernommen und pflegen es selbst.“

Für den Herbst mit zusätzlicher Nässe und Laub an den Engstellen ist dieser Verweis keine Lösung im Sinne der Tauchaerinnen und Tauchaer. Die Antwort der Deutschen Bahn auf eine entsprechende LVZ-Anfrage sei in Arbeit, teilte das Unternehmen mit.

Von Olaf Barth