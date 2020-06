Taucha

An den zahlreichen schön bepflanzten Beeten und Blumenschalen in Tauchas Innenstadt erfreuen sich die Parthestädter jedes Jahr aufs Neue. Am Dienstag machte Landschaftsgärtnerin Silke Schulz die Bepflanzung komplett und bestückte die letzten Schalen in der Leipziger Straße. Gleichzeitig sorgte die 52-Jährige dafür, dass die Neuanpflanzungen auch genügend Wasser erhalten und gut anwachsen können. Zu den ohnehin schon vielen Schalen und Beeten zwischen Kirche, Rathaus, Markt und Kleinem Schöppenteich kam in diesem Frühjahr noch ein neuer Standort in der Neustadt hinzu.

Stadtbepflanzung ist nun vollständig

„Jetzt ist Gießen das A und O, hinzu kommen ab jetzt die beständige Pflege und das Entfernen von Unkraut“, sagte die Bauhof-Mitarbeiterin. Auf ihrem Transporter liefert ein 1000-Liter-Tank das nötige Wasser, zweieinhalb Füllungen sind notwendig, um alle eingepflanzten Bellagonien, Zauberglöckchen, Bidens, Cannas, Elfenspiegel, Fleißige Lieschen und viele andere Blumensorten zu gießen. Schulz hofft nun, dass ihre Arbeit nicht von Vandalen zerstört wird oder sich Privatleute für ihren Balkon oder Kleingärten an den Pflanzen bedienen. Das gab es in den letzten Jahren schon.

Von Olaf Barth