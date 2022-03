Bundesstraße 87 in Taucha: Am Montag startet Kreuzungsausbau

Taucha

Das Nadelöhr B 87 im Bereich Leipziger Straße/Portitzer Straße/Graßdorfer Straße inmitten von Taucha soll durchlässiger werden. Deshalb beginnen am Montag, 14. März, umfangreiche Bauarbeiten. Bis voraussichtlich Ende Oktober dieses Jahres wird die viel befahrene Verbindung Leipzig–Torgau zwischen Windmühlenstraße und Hauptkreuzung gesperrt sein. Ein umfangreiches Umleitungskonzept führt den innerstädtischen Verkehr an der Baustelle vorbei. Für den überregionalen Verkehr werden bereits weit vor der Parthestadt großräumige Umleitungen ausgewiesen. Tauchas Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias beschreibt das Zustandekommen der Großbaustelle als ein Wechselbad der Gefühle: „Sehr viele erfolgreiche Abstimmungen, aber auch Rückschläge liegen hinter uns. In diesem Jahr aber wird der oft monierte Zustand an der Kreuzung B 87/Portitzer Straße beseitigt.“

Komplizierte Einmündungen

Moniert wird seit Jahren die wellige und holprige Kopfsteinpflaster-Oberfläche der Portitzer Straße, in die auch noch Straßenbahngleise von der Endstellen-Wendeschleife der Linie 3 hineinragen. Ebenfalls kritisiert werden immer wieder die ungünstigen Ein- und Ausfahrten Portitzer Straße/B 87. Wer aus Richtung Leipzig kommt und kurz vor der Ampel links in die Portitzer Straße abbiegen möchte, hält den ohnehin schon dichten Verkehr auf der Bundesstraße noch zusätzlich auf, obwohl die Ampel für Autofahrer mit Ziel Eilenburg auf Grün steht. Zudem ist das Rechts- oder Linksabbiegen von der Portitzer Straße auf die B 87 oft eine langwierige und nervenaufreibende Angelegenheit.

Das holprige Kopfsteinpflaster in der Portitzer Straße soll nach dem Kreuzungs- und Straßenausbau Geschichte sein. Quelle: Olaf Barth

Neue Spur für Linksabbieger

Doch damit soll nach den Bauarbeiten Schluss sein. „Der gesamte Kreuzungsbereich bekommt ein neues, abgestimmtes System aus Lichtsignalanlagen. Die B 87 wird in Richtung Eilenburg neu aufgeteilt und erhält eine zusätzliche Abbiegespur in die Portitzer Straße. Dafür entfallen die Parkplätze vor dem Reisebüro, Ärztehaus und der EnviaM“, erläutert Zacharias. Der Ausbau des Knotens sei eine Gemeinschaftsmaßnahme von Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie der Stadt Taucha. Im Zuge dieses Ausbaus wird die Portitzer Straße bis zum Trogbau gleich noch saniert. Das soll laut Kommune bis spätestens Januar 2023 geschehen sein.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zunächst starten Wasserwerke

Doch ehe der Ausbau von Kreuzung und Portitzer Straße in die heiße Phase tritt, wollen die Leipziger Wasserwerke (LW) in den nächsten circa 17 Wochen Kanäle und Leitungen erneuern. Dabei sollen unter anderem knapp 300 Meter Trinkwasserleitung ausgewechselt, rund 100 Meter Mischwasserkanal saniert sowie ein 220 Meter langer weiterer Mischwasserkanal neu gebaut werden. Wie LW-Pressesprecherin Katja Gläß informierte, soll „die Leistungsfähigkeit des Leitungs- und Kanalnetzes weiter verbessert werden“. Laut Gläß dauern diese Arbeiten bis voraussichtlich Mitte Juli. Rund eine Million Euro würden die Wasserwerke in die „Verbesserung der hydraulischen Kapazität“ investieren.

Weil für die Einbindung des Mischwasserkanals die Straßenbahntrasse gequert werden muss, ist zwischen 16. Mai und 4. Juni Schienenersatzverkehr geplant.

Die Windmühlenstraße wird ab Montag Umleitungsstrecke für den innerörtlichen Verkehr auf der B 87. Quelle: Olaf Barth

Großräumige Umleitungen

Während der Maßnahme werden großräumige Umleitungen ausgeschildert. Innerorts wird der Verkehr über die Sommerfelder Straße und Windmühlenstraße geführt. In der Windmühlenstraße wurden deshalb Halteverbote ausgewiesen. In das Umleitungssystem sind auch die Lindner-, die Post- und die Freiligrathstraße eingebunden. Die konkreten Pläne können über die Homepage der Stadt Taucha im Internet eingesehen werden.

Von den Umleitungen sind auch Buslinien betroffen. Der vom Pönitzer Dreieck kommende Verkehr wird nach Leipzig über die Graßdorfer Straße, Matthias-Erzberger-Straße und Portitzer Straße Richtung Thekla umgeleitet. Wer von Leipzig nach Eilenburg fahren möchte, wird über Windmühlenstraße und Sommerfelder Straße wieder auf die B 87 geleitet. Die großräumige Umleitung, etwa für Laster aus dem Bereich Torgau, führt Richtung Leipzig schon bei Eilenburg auf die S 4 über Kospa und Krostitz, weiter auf die B 2 oder B 107 über Püchau und dann auf die B 6.

Von Olaf Barth