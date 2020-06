Taucha

Die Beschlussvorlage Nr 2020/038 war der vierte von 18 Tagesordnungspunkten der jüngsten Stadtratssitzung und schnell erledigt. Denn der Vorschlag, wonach die Stadtverwaltung künftig die Pflege der Gedenkstätte „17. Juni 1953“ übernimmt und damit auch den Gestattungsvertrag vom 1. März 2013 kündigt, wurde gestrichen. Die CDU-Fraktion hatte ihren Antrag zur Abgabe der bisher von ihr durchgeführten Pflege zurückgenommen.

Einweihung mit fast 100 Gästen

Die Gedenkstätte war 2013 anlässlich des 60. Jahrestages des Aufstandes gegen die SED-Regierung und dessen Opfer auf Initiative des Tauchaer CDU-Stadtrates Klaus-Dieter-Münch am Fußweg vor Multipolster eingerichtet worden. Hier in der Nähe hatten sich 1953 Arbeiter der Eisengießerei Klug an den Protesten gegen Normerhöhungen beteiligt und waren nach Leipzig gezogen. Auch Münch hatte als 17-Jähriger an den Protesten in Leipzig teilgenommen. Zur Einweihung des Gedenksteines waren 60 Jahre später fast 100 Tauchaer und Gäste aus Politik, Wirtschaft, Schulen, Kirchen und Behörden gekommen. Münch, inzwischen 84 Jahre alt und nicht mehr Stadtrat, hatte seitdem auch für den ordentlichen Zustand der Gedenkstätte und die Beseitigung von Vandalismus-Schäden gesorgt. Weil der Betagte auch aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht mehr in der Lage ist, wolle die CDU die Pflege nun abgeben, hieß es dazu im Vorfeld aus dem Rathaus.

Antrag wird nicht erneut gestellt

„Nein, das hat mit Klaus-Dieter Münch nichts zu tun. Wir dachten, wenn der Bauhof eh Fußweg und Hecken in Ordnung hält, könnte er die kleine Fläche für die Gedenkstätte auch mit übernehmen“, erklärte CDU-Fraktionschef Frank Apitz auf Nachfrage. Doch für den Fußweg wiederum sei Multipolster als Anlieger zuständig. „Kurzum, wir haben am Sonnabend einen Arbeitseinsatz durchgeführt, den Weg von Unkraut befreit und die Hecke geschnitten. Das machen wir auch künftig weiter so, und der Antrag kommt nicht noch einmal auf den Tisch“, zieht Apitz einen Schlussstrich unter das Pflege-Thema.

An der Tauchaer Gedenkstätte für den 17. Juni 1953 erinnert ein Schild an die Ereignisse in Taucha. Quelle: Olaf Barth

CDU lädt weiterhin ein

Und damit lädt wie in den vergangenen Jahren auch weiterhin die CDU und nicht die Stadtverwaltung zum öffentlichen Gedenken an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 ein. „Wir haben zum Beispiel auch den Schulen Bescheid gegeben und hoffen auf eine breite Teilnahme aus den anderen Stadtverbänden. Es ist ein überparteiliches, deutschlandweites Gedenken“, sagt Apitz. Ab 17 Uhr sollen am Mittwoch an der Gedenkstätte für Demokratie und Freiheit in der Straße des 17. Juni/Gießereistraße feierliche Worte gesprochen werden und Musik erklingen. Aufgrund der aktuellen Situation und den pandemiebedingten Einschränkungen wird um Anmeldung unter post@cdu-taucha gebeten. Vor Ort müsse der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden.

