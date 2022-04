Taucha

Lange mussten die Tauchaerinnen und Tauchaer auf ihr traditionelles Osterfeuer verzichten. Zweimal machte Corona dem Brauchtum den Garaus. Am Gründonnerstagabend war die Pandemie vergessen. Gut 800 Besucherinnen und Besucher strömten auf die Festwiese, um beim Entzünden des Feuers dabei zu sein. Fast wäre auch dieser Termin noch buchstäblich ins Wasser gefallen, doch kurz nach 18 Uhr hörte der leichte Regen zum Glück auf. So hielten Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP), Stadtjubiläumsfilmemacher Jonas Juckeland, Regina Werner vom Schlossverein, Ali Alshikh Yasen von der Zeittauschbörse und die Tauchaerin Nadine Günther Punkt 19 Uhr ihre brennenden Fackeln in den schön geformten Holzstapel. Die Männer vom Bauhof hatten sich alle Mühe gegeben, unzählige Stämme und Äste, die beim letzten Sturm angefallen waren, aufgeschichtet.

„Dieses Jahr werden wir uns den Tauchscher nicht nehmen lassen“

Dass die Tauchaer und ihre Gäste Lust zum Feiern haben, war überall spür-, hör- und sichtbar. Es gab viele herzliche Begegnungen. Das Speisen- und Getränkeangebot kam ebenfalls gut an. Neben Bratwurst, Steaks und Langos an den Imbissständen gingen die Eischnitten am Stand des Heimatvereins weg wie nichts. Einen besonderen Hingucker bot der Stand des „Gitterladens“ der Justizvollzugsanstalt Zeithain, an dem Osterdekoration, Grills und Feuerschalen, hergestellt in den Justizvollzugsanstalten des Freistaates Sachsen, erworben werden konnten.

„Ein fantastischer Auftakt ins lange Osterwochenende, ins Frühjahr und ins Tauchaer Jahr der Begegnungen, der großen Feste und Märkte“, freute sich Bürgermeister Meier. Gleichzeitig kündigte der Rathauschef an: „Wir sind mitten in den Vorbereitungen für den Tauchscher, unser Stadtfest 2022. Dieses Jahr werden wir es uns nicht nehmen lassen.“

Von Reinhard Rädler