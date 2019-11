„Computer 65“ aus Taucha – die erste Beatband im DDR-Fernsehen

Taucha

Wer Ende der 60er-, Anfang der 70er-Jahre in Taucha das Tanzbein schwingen wollte, brauchte gute Beziehungen, um in die damalige Stadthalle eingelassen zu werden. Besonders dann, wenn die Gruppe „ Computer 69“ zum Tanz aufspielte. Sie bestand überwiegend aus Tauchaer Musikern und hatte sich am 31. August 1969 gegründet. Wenn sie ihre Titelmelodie „ Vesuv“ von der „Theo-Schumann-Combo“ anspielten, gab es auf der Tanzfläche kein Halten mehr. Jetzt trafen sich einige Gründungsmitglieder und später hinzugekommene Musiker in der „Dritten Halbzeit“ in Taucha, um ihr 50-jähriges Gründungsjahr zu feiern und dabei in Erinnerungen zu schwelgen.

Musiker in Ausbildung

„Wir waren damals einfach nah an der aktuellen Musik dieser Zeit. Das, was gerade in der ARD-Sendung ,Beatclub‘ gelaufen war, hatten wir spätestens eine Woche später im Programm“, erzählt Lutz Künzel. Er und Schlagzeuger Dietmar Stephan sind Gründungsmitglieder. Genau wie Hendrik Kralle, der die meisten Arrangements für die Band schrieb. Mit dem gewählten Bandnamen „ Computer 69“ war man seiner Zeit schon ein Stück voraus, denn in der DDR kam damals gerade erst für den Begriff „Rechenautomat“ das neue Wort „ Computer“ in den Sprachgebrauch. „Wir spielten ganz aktuelle Bläsertitel von ,Blood, Sweat & Tears‘, den ,Hollies‘ oder , Chicago‘, was einem als Musiker schon viel abverlangte“, ergänzt Band-Mitbegründer Helmut Schulze. „Aber wir waren alle in musikalischer Ausbildung in den Musikschulen, der Spezialschule für Musik in Halle oder an der Musikhochschule Leipzig.“

Die Musikauswahl gestaltete sich nicht ganz einfach, denn es war ja die Quote 60 Prozent Ost- zu 40 Prozent Westtiteln einzuhalten. Hinzu kamen die sogenannten ,VE‘-Titel, was ,Verbotene Einfuhr‘ bedeutete. „Dazu zählten die Beatles oder die Rolling Stones“, erzählt Wolfgang Polter, der ebenfalls zu den Musikern der ersten Stunde gehörte. „Ich war der Leiter der Gruppe, weil ich der Älteste war. Dazu gehörte aber auch, dass ich zu Elternbesuchen gehen musste, wenn es mit den Bandmitgliedern mal Disziplin-Probleme gab.“ Das Wort „Alkohol“ will er nicht gesagt haben…

Erste Beatgruppe im DDR-TV

Zu ihren Höhepunkten zählen die Bandmitglieder heute noch den Auftritt im Kultursaal des „VEB Großdrehmaschinenbau 8. Mai“ im damaligen Karl-Marx-Stadt, bei dem 2500 Gäste die Tanzfläche füllten. Auch die Auftritte in der „Sonne“ in Schkeuditz, im „Amorsaal“ in Mülsen oder in der Tanzgaststätte Gaschwitz sind ihnen im Gedächtnis geblieben. Zu den Sommerfilmtagen waren sie auf der Terrasse am Großen Schöppenteich die „Vorband“, wie man heute sagt. Für Filme wie „Mir nach Canaillen“ mit Manfred Krug oder „Heißer Sommer“ mit Frank Schöbel.

Auf ihren ersten (und einzigen) TV-Auftritt im Jugendmagazin „Sei dabei“ im Fernsehen der DDR sind sie heute noch stolz. Eingebettet in die von den Leipziger Schauspielern Astrid Bless, Wolfgang Pampel und Dieter Bellmann moderierten Beiträge, wie „Unter vier Augen – Ist Küssen harmlos?“, das FDJ-Studienjahr und Wunschgast Nina Lizell waren sie in der Halle 2 der alten Messe die erste Beatgruppe, die im DDR-Fernsehen aufgetreten ist. Dem Zeitgeist geschuldet wurden sie in der „Jungen Welt“ aber als Combo angekündigt. Der große Renner war damals auch die „Blaulicht-Show“, bei der im abgedunkelten Saal die seinerzeit aktuellen Nylon- oder Dederonhemden und -blusen effektvoll weiß leuchteten. Langsame Musiktitel taten bei der Kontaktpflege auf der Tanzfläche ein Übriges …

Große Fan-Schar in Taucha

Beim Betrachten alter Fotos amüsieren sich die Band-Veteranen über die Technik, das Bühnenlicht und ihre Auftrittskleidung. „Ich bin bei meinen Gitarren-Soli manchmal auf die Knie gegangen. Da hab ich mir endlich eine Unterlage bereit gelegt, weil meine Mutter immer über die schmutzigen Hosen geschimpft hatte“, erinnert sich Lutz Künzel. Eine korrekte Bühnenkleidung war unter anderem auch Kriterium für die Jury zur Einstufung für die Spielerlaubnis. Musik und Kleidung müssen aber gepasst haben, denn die Band bekam auf Anhieb das Prädikat „Oberstufe“, was sich auch auf die Höhe der Gage auswirkte. „Mit drei Bläsern (Trompete, Tenorsax und Posaune) waren wir mächtig stimmgewaltig“, blickt Helmut Schulze zurück. „Wir hatten sehr viele Fans in Taucha und das noch bis heute“.

Frank Gäbler ist einer von ihnen. „Ich habe den Jungs immer bei ihren Proben in der Sportlerbaude zugehört und war beim ihrem ersten Auftritt dabei“, erzählt der Tauchaer. „Die Bläserbesetzung war genau meine Musik, deshalb bin ich ihnen sogar in die umliegenden Dörfer nachgereist“, schwärmt der Edel-Fan heute noch. 1971/72 löste sich die Gruppe auf, was dem Studium oder der Einberufung zur NVA geschuldet war. Viele der Bandmitglieder spielten dann unter anderem bei „SET“ oder „Automobil“.

Von Reinhard Rädler