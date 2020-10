Taucha

Für drei Lehrer und 20 Schüler einer vierten Klasse aus der Tauchaer Regenbogen-Grundschule wurde am Wochenende vom Gesundheitsamt des Landratsamtes Nordsachsen 14 Tage Quarantäne angeordnet, teilte das Landratsamt am Montag mit. Auch die unmittelbaren Kontaktpersonen des von Corona betroffenen Kindes müssten nun die gesetzlich vorgeschriebene Frist zuhause bleiben. Die Viertklässlerin sei bereits ab Mittwoch voriger Woche in Quarantäne geschickt worden, da sie am selben Tag mit einer positiv getesteten Trainerin Kontakt hatte. Am Freitag sei die inzwischen Symptome zeigende Zehnjährige getestet worden, der positive Befund habe am Sonnabend vorgelegen.

Test für alle Schüler

Das Gesundheitsamt setzte sich daraufhin umgehend mit der Schulleitung in Verbindung und leitete alle weiteren Schritte zur Nachverfolgung und Unterbrechung der möglichen Infektionsketten ein. Geschlossen werden muss die Schule nicht, da laut Gesundheitsamtsleiterin Steffi Melz keine weiteren Personen mit entsprechenden Krankheitssymptomen an der Schule bekannt sind. Bereits am Wochenende war von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes binnen kürzester Zeit alles geklärt und abgearbeitet worden. Am Dienstag sollen nun ab 9 Uhr von drei Teams des Gesundheitsamtes die knapp 400 Kinder aus 17 Klassen sowie alle Mitarbeiter der Schule, auch Hausmeister, Sekretärinnen und Küchenpersonal, auf Corona getestet werden. Auch die Quarantäne-Klasse wird, separat von den anderen, getestet. Die Befunde würden am Mittwoch erwartet.

Hygienemaßnahmen verschärft

Schulleiterin Kathrin Theil-Schulze hatte am Wochenende umgehend die Eltern mittels eines Elternbriefes informiert. Die ohnehin geltenden Hygienemaßnahmen an der Schule seien ab Montag noch einmal verschärft worden. „Auch auf den Gängen tragen wir nun alle Masken. Es findet zudem kein Regelbetrieb mehr statt, sondern nur noch Unterricht im Klassenverband. Da wir aber auch andere Krankheitsfälle und zur Risikogruppe gehörende Lehrer haben, die nicht unterrichten können, führen wir im Wechsel für bis zu drei Klassen wieder Homeschooling ein“, sagt die 52-Jährige. Doch auch für diese Klassen finde in jedem Fall eine Notbetreuung für Schüler statt, die nicht zuhause betreut werden können. „Wir Lehrer lassen uns jeden Mittwoch freiwillig testen“, sagt die Schulleiterin mit Blick auf ihre 21 Kollegen.

Elternsprecher unterstützen

Die meisten Eltern haben laut Theil-Schulze für die Situation Verständnis, einige seien auch aufgeregt gewesen. „Als Kontaktperson helfen mir dabei sehr der Elternratsvorsitzende Thomas Hügelow und die Eltern-Klassensprecher, die mich unterstützen und auch mit den anderen Eltern reden“, so Theil-Schulze. Da es sich um vorsorgliche Tests handelt, sei die Teilnahme zwar wünschenswert, aber freiwillig. Bei unmittelbaren Kontaktpersonen kann ein Test aber auch angeordnet werden, teilte das Gesundheitsamt auf Nachfrage mit. Bisher sei es noch nicht mit Verweigerern konfrontiert worden.

Von Olaf Barth