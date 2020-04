Corona reißt Millionen-Loch in Tauchas Haushalt

Taucha

In der öffentlichen April-Sitzung des Tauchaer Stadtrates war vieles anders als sonst. Erstmals fand die Beratung in der Mehrzweckhalle statt. Dort hatte jeder Teilnehmer seinen eigenen Platz mit genügend Abstand zu den Nachbarn. Neu war auch, dass einige Abgeordnete Mundschutz trugen. Von einer weiteren Premiere kündeten die im Raum aufgestellten Kameras. Erstmals wurde die Sitzung live ins Internet übertragen. Das hat offensichtlich gut geklappt, Bild- und Tonübertragung wurden von Youtube-Teilnehmern gelobt. Zu all den Neuerungen und besonderen Umständen passte ins Bild, dass Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) gleich zu Beginn für eine Art „Regierungserklärung“ das Wort ergriff. Zu tun hatte dieser Beitrag wie das Geschehen ringsum natürlich mit der Corona-Pandemie.

Steuereinnahmen brechen weg

Das Stadtoberhaupt dankte zunächst allen, die diszipliniert mit den momentanen Einschränkungen leben sowie auch jenen, „die unser Gesundheitssystem, die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Versorgung der Gesellschaft aufrechterhalten“. Bald kam Meier auf die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt zu sprechen. Auch wenn die Folgen noch nicht in vollem Umfang abschätzbar seien, müssten jetzt bereits für dieses Jahr mit Einnahmeausfällen in Höhe von voraussichtlich 2,8 Millionen Euro gerechnet werden. So rechne man mit weniger Steuereinnahmen und Benutzungsgebühren für Sporthallen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt würde das Einnahmeminus eine Million Euro betragen.

Auch im nächsten Jahr stünden knapp zwei Millionen Euro weniger als geplant zur Verfügung. Zudem würden Fördermittel bei Straßen, Rad- und Gehwegen sowie bei den geplanten Großbauprojekten entfallen. „Deshalb kommen alle Maßnahmen auf den Prüfstand, die Stadt wird sich finanziell nicht alles leisten können“, kündigte Meier an. Wo Abstriche gemacht werden müssen, ließ er offen. Die freiwilligen Aufgaben seien dabei nicht unbedingt gemeint. Zunächst würden die internen Gesprächsrunden dazu erst einmal fortgesetzt.

Keine Hilfen in Aussicht

Wie sehr diese finanziellen Einschnitte an die Substanz städtischen Handelns gehen können, machte Meier mit diesem Satz deutlich: „Ohne einen kommunalen Rettungsschirm ist das verfassungsrechtliche Gut der ,Kommunalen Selbstverwaltung’ auch in Taucha stark gefährdet.“ Momentan würden keine Finanzhilfen für sächsische Kommunen in Aussicht stehen. Unabhängig davon wollen Bürgermeister und Kämmerer trotzdem „entschlossen offensiv auf Gewerbetreibende und Unternehmen zugehen“, um zum Beispiel auf Antrag Steuern zu stunden. Das sei zunächst für den Stichtag 15. Mai vorgesehen.

Von Olaf Barth