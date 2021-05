Taucha

Pokalendspiel in Berlin mit Leipziger Beteiligung. Da drücken morgen Abend auch in Taucha viele RB-Fans den Roten Bullen die Daumen gegen Dortmund. Zum Beispiel Familie Krüger, die seit Jahren mit Kind und Kegel jedes Heimspiel besucht und zig Auswärtsfahrten im In- und Ausland mitgemacht hat.

Für welchen Profi-Fußballverein Krügers Herzen schlagen, daran lässt die große Fahne vor dem Grundstück keine Zweifel aufkommen. Und gleich neben dem Mast scharrt ein angriffslustiger roter Bulle mit den Hufen, ein beeindruckendes Exemplar. Eine Plastik, zusammengeschweißt aus Unterlegscheiben. Die silbern glänzenden Hörner wurden aus Aluminium-Rohlingen in Handarbeit mit der Flex geschliffen. „Das war ein halbes Jahr Arbeit. Ich bin ja gelernter Metallbauer und habe hier als Hobby-Künstler meiner kreativen Ader freien Lauf gelassen“, sagt Jens Krüger (53) und lacht. Wie viele der Scheiben er verbraucht hat, will er aber nicht verraten: „Das wird bei einer der nächsten RB-Weihnachtsfeiern eine Schätzfrage für die Lotterie.“

Unvergessenes Endspiel

Dem Finale fiebern die ganze Familie und ein großer Freundeskreis entgegen. Die gemeinsame Fahrt wie vor zwei Jahren nach Berlin entfällt, ebenso die große Fan-Party zuhause. Doch die Handys werden glühen, Austausch während des Spiels muss sein. „Die Freunde, die Atmosphäre im Stadion, die Stimmung im Block – das fehlt einfach, das bringt der Fernseher nicht“, sagt Krüger. Gerade auch Berlin vor zwei Jahren sei ein unvergessliches Erlebnis gewesen, trotz der Niederlage gegen die Bayern. „Allein schon die Zugfahrt zurück mit den Spielern war toll“, schwärmt Ehefrau Constanze (45). Für morgen sind sich das Ehepaar und die Söhne (12 und 15) einig: RB wird gewinnen. „3:2, wenn wir von Anfang an so spielen, wie am Sonnabend in der zweiten Halbzeit“, sagt Conny. Dem schließt sich der Gatte an: „Im Punktspiel haben 30 Minuten RB-Fußball gereicht, um gegen Dortmund zwei Tore zu schießen. Jetzt müssen wir das eben 90 oder 120 Minuten zeigen.“ Und Sohn Tom, der an dem Tag 13 wird, meint: „Ein Sieg wäre mein schönstes Geburtstagsgeschenk.“

Pokal zum Abschied?

Den Trubel um Julian Nagelsmanns Wechsel zu den Bayern haben sie inzwischen verdaut. „Wir waren sauer und enttäuscht. Ein Heimspiel danach mit Fans wäre sicher nicht so toll für ihn geworden. Aber alles in allem hat er richtig gute Arbeit geleistet. Holen wir den Pokal, wäre es noch ein versöhnlicher Abschied“, meint Jens Krüger. Abgänge werde es immer geben, um so mehr müssen man jene würdigen, die sich klar zu Leipzig bekennen und hier bleiben. Bezüglich Jesse Marsch als Nagelsmann-Nachfolger ist Krüger optimistisch: „Der bringt die RB-DNA mit und hat in Salzburg einen tollen Job gemacht, das wird auch in Leipzig so.“

Schon immer hat sich Jens Krüger für den Leipziger Fußball interessiert und früher auch Spiele in Leutzsch und Probstheida angeschaut. Später blieb dann nur noch der Fernseher als Fenster in den nationalen und internationalen Profi-Fußball, der rund zwei Jahrzehnte ohne Leipziger Vertreter stattfand. Als die beiden Söhne dann bei der SG Taucha 99 mit dem Fußballspielen anfingen, habe sich unter den Eltern eine Gruppe gebildet, die gemeinsam mit den Kindern zu den Viertliga-Spielen von RB ging. Bis heute trainiert Krüger bei der SG ein Nachwuchsteam. Bekannt ist er in der Parthestadt auch als Initiator des Tauchaer Neujahrslaufes.

Geraubter Liverpool-Trip

Seit 2013 sind Krügers Dauerkarten-Besitzer im Fan-Sektor B und Mitglieder im Offiziellen Fanclub Bornaer Bullen. „Wir hatten schon so viele emotionale Momente in unserem ,Wohnzimmer’. Zum Beispiel gegen Dortmund mit Keitas Tor beim ersten Bundesliga-Sieg. Wir sind so ausgeflippt, das war Wahnsinn. Und als zum ersten Mal live die Champions-League-Hymne im Stadion gespielt wurde, standen meinem Vater mit über 70 Jahren die Tränen in den Augen. Wir alle hatten Gänsehaut“, erinnert sich Conny. Natürlich gebe es auch die traurigen Momente nach Niederlagen, aber das gehöre dazu. Traurig sei generell die coronabedingte Zuschauerabstinenz. „Wir hätten uns unseren Traum von der Anfield Road erfüllen und in Liverpool eine Leipziger Mannschaft anfeuern können. Wir hätten dort die einzigartige Atmosphäre mit dem einzig wahren Fangesang You’ll Never Walk Alone erlebt. Jetzt hoffen wir, dass diese Chance noch einmal kommt“, blickt Jens Krüger etwas enttäuscht auf den von Corona geraubten Liverpool-Trip zurück. Dafür bleiben die Erlebnisse in London bei Tottenham oder in Glasgow, Lissabon und St. Petersburg unvergessen.

RB-Lounge in der Garage

So wie RB gerade sein Fan-Wohnzimmer, die Red-Bull-Arena, umbaut, so wird bei Krügers momentan in der Garage die „RB-Lounge“ mit Bar und den originalen Sitzschalen aus dem B-Sektor neu hergerichtet. Zig Schals, originale Spieler-Trikots von Poulsen und Konaté sowie viele andere RB-Utensilien bekommen dort ihren Ehrenplatz. Zugleich ist es der Treffpunkt mit Freunden nach den Heimspielen, um bei einem Absacker das Spiel auszuwerten. „Unsere Sitze haben wir im Stadion nie genutzt, im B-Sektor wird gestanden, wie sich das gehört“, sagt Krüger. Auch morgen wird er wieder mehr stehen als sitzen. „Zum Sitzen bin ich viel zu aufgeregt. Man feuert an, jubelt oder regt sich auf, wie im Stadion, diesmal eben nur im kleinen Kreis, leider.“

