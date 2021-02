Dauereinsatz auf Tauchaer und Schkeuditzer Straßen

Taucha/Schkeuditz

Ab Mittwoch schaltet der Tauchaer Winterdienst wieder in den normalen Schichtbetrieb. Das heißt: Das Personal rückt „erst“ ab 4 Uhr aus. In den zurückliegenden Tagen seit dem Wintereinbruch in der Nacht zum Sonntag waren die Mitarbeiter von Tauchas Bauhof im 24-Stunden-Dienst im Einsatz. Pro Zwölf-Stunden-Schicht waren jeweils sechs Kollegen auf vier Winterdienstfahrzeugen unterwegs. „Natürlich haben wir versucht, zuerst die Hauptverkehrsstraßen befahrbar zu halten. Da hatten wir wegen des anhaltenden Schneefalls genug zu tun, ehe später die Nebenstraßen abgefahren werden konnten“, erläutert Bauhof-Chef Marco Haferburg.

Insgesamt hat der Bauhof rund 60 Kilometer Straßennetz zu betreuen. Die Prioritäten seien in der Winterdienstsatzung festgelegt, so Haferburg. Inzwischen wurde auf den größeren Straßen auch mit dem Salzen begonnen. Premiere hatte das Räumen der Rampen am Trogbau in der Portitzer Straße sowie der Fußgängerunterführung am Bahnhof, die erstmals seit ihrer Eröffnung im November 2019 von massivem Schneefall betroffen waren. „Wir waren vorbereitet. Es hat alles gut geklappt, sogar besser als wir dachten“, so Haferburg.

Mit dem Schnee in den Vorgarten

Vereinzelten Wünschen, dass der Bauhof nebenbei auch noch Parkbuchten freiräumt, könne nicht nachgekommen werden, betonte der 49-Jährige. „Da kann auch jeder mal selbst Hand anlegen“, sagt Haferburg und empfiehlt, die beim Schieben entstandenen Schneewälle neben den parkenden Autos abzutragen. Entweder den Schnee zu Haufen zusammenschieben, wo es niemanden stört, oder ihn in den eigenen Vorgarten schippen. „Wenn wir salzen und der tauende Schnee dann wieder gefriert, wird er richtig hart. Dann bekommt man das Zeug bis zum großen Tauwetter kaum noch weg.“ Auch Beschwerden über noch ungeräumte Nebenstraßen nahm Haferburg entgegen. „Die meisten akzeptieren es, wenn wir ihnen erklären, was geht und was nicht, und zeigen Verständnis. Ich finde, dass wir ganz gut vorangekommen sind. Der Verkehr rollt.“ Generell erinnert der Bauhof-Chef an die Anliegerpflichten, die gleichfalls in der Winterdienstsatzung festgeschrieben sind. So müssen werktags zwischen 7 und 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 9 und 20 Uhr die Fußwege so beräumt werden, dass sie sicher begehbar sind.

Bitte um Verständnis

Auch in Schkeuditz arbeitet der Winterdienst seit Sonntag 4 Uhr in mehreren Schichten. „Aktuell versuchen die Mitarbeiter des Technischen Services die Schienen der Bahnlinie 11 freizulegen“, informiert Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). In einem aktuellen Facebook-Post dankt er seinen Mitarbeitern und den Bürgern, die kurzerhand selbst die Schippe in die Hand nahmen, um beispielsweise in Wohngebieten zu räumen. „Das tut keinem weh und hilft den älteren Menschen bei der Mobilität.“ Momentan sei der Winterdienst dabei, die Straßen mit Priorität 2 zu räumen. „Es ist illusorisch zu glauben, eine Kommune könne bei einer solchen Extrem-Wetterlage alles sofort räumen“, sagt Bergner und bittet um Verständnis. „Für mich ist Schnee im Winter normal, aber wir sind es im Flachland einfach nicht gewöhnt. Und es kann eben auch keiner Personal und Technik für so etwas vorhalten.“

Einschränkung beim Busverkehr

Abgesehen von der Linie 11 ist auch der Busverkehr eingeschränkt. Zudem wurde die Straße entlang des Flughafen-Besucherhügels im Ortsteil Glesien wegen der Schneemassen gesperrt. „Da hatten wir keine andere Chance“, sagt der Oberbürgermeister. „Wir haben den Flughafen um Hilfe gebeten, aber der hatte genug mit der eigenen Infrastruktur zu tun.“

Von Olaf Barth und Linda Polenz