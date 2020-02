Defekte Brandmelder: Schon fünf Fehlalarme für Tauchas Feuerwehr

Taucha

Bereits fünfmal musste Tauchas Freiwillige Feuerwehr in diesem Jahr ausrücken, weil Brandmeldeanlagen für Fehlalarme sorgten. Zweimal ging es zum Schusterhaus am Markt und je einmal zu Noweda und in die Wyn-Passagen. 2018 waren es insgesamt fünf Fehlalarme, im vorigen Jahr zählte die Wehr elf solcher Einsätze. „Wir sind auf jeden Fall verpflichtet auszurücken, selbst wenn Anrufer sagen, es ist ein Fehlalarm. Es gibt für die Objekte eine nach bestimmten Schwerpunkten festgelegte Alarm- und Ausrückordnung – wenn wir gegen die verstoßen, machen wir uns strafbar“, erklärt Tauchas Wehrleiter Cliff Winkler.

Wurde die Wehr von den Eigentümern informiert, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, eilt dennoch ein erster Trupp in ausreichender Stärke zum Ort des Geschehens, weitere Kameraden halten sich dann im Gerätehaus in Bereitschaft. Außerdem sei Feuer tückisch. „Manchmal ist nichts zu sehen, doch in der Zwischendecke kann es schon schwelen, zum Beispiel durch heiß gewordene Lampen oder Kondensatoren. Deshalb nehmen wir immer auch die Wärmebildkamera mit“, so Winkler. Wenn so etwas entdeckt wird, helfe das auch schon, größere Brände zu verhindern.

Verschiedene Ursachen

Fehlalarme seien natürlich ärgerlich, weil die Frauen und Männer unnötig aus ihrem Arbeits-, Freizeit- oder Familienleben gerissen werden. „Doch es ist ja kein böser Wille und meist keine Nachlässigkeit, weshalb Alarm ausgelöst wird. Manchmal sind es defekte Melder. Es gab auch schon Insekten, deren Nachwuchs in den Meldern Alarm ausgelöst hat“, nennt Winkler ein kurioses Beispiel. Richtig ärgerlich seien aber Alarme, die trotz Hinweisen an die Verwalter immer wieder von der gleichen, schlecht gewarteten Brandmelde-Anlage ausgelöst werden. Da hat sich in den vergangenen Jahren das Schusterhaus nicht gerade beliebt gemacht bei Tauchas Feuerwehr. „Aber da ist jetzt Bewegung drin, die verschlissene und defektanfällige Meldeanlage soll wohl gewechselt werden“, ist Winkler optimistisch.

Tausch im Schusterhaus

Thomas Forth, Geschäftsführer der Immobilien&Hausverwaltung GmbH, die seit noch nicht so langer Zeit für das Schusterhaus verantwortlich ist und das Problem mit geerbt hat, meint: „Uns ärgern die Fehlalarme selbst, das nervt einfach. Wir lassen uns gerade ein Angebot machen, die Anlage auszutauschen, das ist nach den Jahren auch notwendig.“ Am Ende ist das sicher gut angelegtes Geld, denn Fehlalarme kosten Geld: „Die Betreiber der Anlagen bekommen je nach Aufwand für jeden fälschlich verursachten Feuerwehreinsatz von der Stadt Rechnungen in Höhe von 500 bis 800 Euro“, erklärt Winkler. Ein Großaufgebot und viel Polizei düsten zum Beispiel am 29. Oktober um 12.04 Uhr zum Möbelhaus Kraft, am Ende war auch das ein Fehlalarm durch die Brandmeldeanlage. In der Statistik 2019 tauchen zudem unter anderem das Museum/Griechisches Restaurant, Multipolster, Kaufland, Nixdorf, Garten Dehner und die Saxonia Präzisionsmechanik auf.

In Sachsen keine Pflicht

Ein Gegner von Brandmeldern ist Winkler deshalb aber nicht, im Gegenteil. Gerade für Privatwohnungen und Einfamilienhäuser hält er die Rauchmelder für außerordentlich nützlich, und er bedauert, dass Sachsen eines der wenigen Bundesländer ohne verpflichtenden Einbau ist. „Das verstehe ich nicht, die Melder helfen Leben retten. Sie verhindern zwar keinen Brand, aber die Leute werden gewarnt und sind raus dem Gebäude. Denn die meisten Opfer sind Rauchtote, da man im Schlaf schon nach wenigen Atemzügen bewusstlos wird. Im Schlaf riecht man nichts. Je nach Art des Schwelbrandes können es Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder andere Giftstoffe sein, die durch die Räume ziehen“, erklärt Winkler den Zusammenhang.

Der zweifache Familienvater selbst hat sein Zuhause mit Rauchmeldern ausgerüstet – und legt das jedem wärmstens ans Herz: „Wenigstens in jedem Kinderzimmer, im Schlafzimmer, in Flur und Wohnzimmer sollten Rauchmelder angebracht werden. Sie müssen das CE-Prüfzeichen haben und alle zehn Jahre ausgetauscht werden.“ Für die Küche empfiehlt Winkler einen Hitzemelder. Technisch geprüfte und zugelassene Melder würden in Baumärkten nicht die Welt kosten. „Diese Ausgabe sollte jedem seine Familie wert sein“, so Winkler.

Von Olaf Barth