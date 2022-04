Nordsachsen

Bereits ab Sonntag entfallen sachsenweit viele Corona-Schutzmaßnahmen. Unter anderem ist der Zugang zu Gaststätten und Veranstaltungen auch für Ungeimpfte wieder ohne aktuellen Testnachweis grundsätzlich erlaubt – so lange Inhaber oder Veranstalter nicht gemäß ihres Hausrechts darauf bestehen. Auch am Arbeitsplatz entfällt die 3G-Regelung.

Der Landkreis Nordsachsen hat auf die voraussichtlich sinkende Nachfrage reagiert und die kommunalen Testmöglichkeiten heruntergefahren. Nötig sei das laut dem Landratsamt auch, weil viele Betreiber der Teststationen – wie der Arbeiter-Samariter-Bund und das Deutsche Rote Kreuz – in die Bewältigung des Flüchtlingszustroms in der Region eingebunden sind. „Das kommunale System hat bedarfsgerechte Anpassungen der Standorte und Öffnungszeiten zu jeder Zeit ermöglicht. Es könnte auch wieder hochgefahren werden, wenn es die Situation erfordert – was wir natürlich alle nicht hoffen,“ sagte der zuständige zweite Beigeordnete des Landkreises, Jens Kabisch.

Diese Teststationen werden ab April noch kommunal betrieben

Die Teststation der Johanniter Unfallhilfe im Torgauer Kulturhaus hat bereits geschlossen, die Öffnungszeiten anderer Zentren werden zum Teil ab dem 1. April angepasst. So öffnet etwa das Testzentrum Torgau im Rock’n Roll Tanzclub Ireen künftig montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 17.15 bis 18.15 Uhr, am Sonnabend zwischen 14 und 15.30 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Am 9. April bleibt das Testzentrum geschlossen.

Weiterhin geöffnet bleiben außerdem das kommunale Testzentrum Schkeuditz, das Testzentrum im Heide-Spa Bad Düben, die ASB-Teststation im Eilenburger Bürgerhaus, das kommunale Testzentrum Dommitzsch im Mehrgenerationenhaus, das Malteser-Testzentrum in der Klebendorfer Straße 1 in Taucha und das DRK-Testzentrum Delitzsch in der Eilenburger Straße 65a.

Übersicht über die Corona-Warn-App verfügbar

Über die Corona-Warn-App lässt sich eine tagesaktuelle Übersicht aller Testangebote und Öffnungszeiten unter https://map.schnelltestportal.de/ abrufen. Zur Eingrenzung des Standorts ist lediglich die Postleitzahl einzugeben. Eine Übersicht der Teststellen in Sachsen ist auch auf der Corona-Website des Freistaates unter www.coronavirus.sachsen.de/coronatests-in-sachsen-9448.html zu finden.

Von hgw