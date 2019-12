Der „Bärtige“ kommt wieder ins Tauchaer Kino

Taucha

Es gibt sicher noch viele Tauchaer, ehemalige Kinder oder auch Eltern und Großeltern, die sich noch an die beliebten Kino-Vorstellungen zu Heiligabend erinnern. Schöne Filme und kleine Überraschungen inklusive Weihnachtsmann-Auftritt in der Früh-Vorstellung waren jeweils am 24. Dezember besonders für die Kinder eine willkommene Einstimmung auf das Fest. Daran soll nun wieder angeknüpft werden.

Zahlreiche Nachfragen

„Wir werden nach etwa sieben Jahren endlich wieder den Weihnachtsmann zu Besuch haben“, freut sich Kinobetreiber Daniel Grahl. An Heiligabend wird vor der 10-Uhr-Vorstellung eben jener Bärtige die Besucher überraschen. „Wir knüpfen hier an alte Zeiten an. Bis etwa 2005 kam der Weihnachtsmann jedes Jahr zu uns. Erst hatten wir den Original Leipziger Weihnachtsmann bei uns, später einen anderen. Irgendwann ist das dann eingeschlafen“, berichtet Grahl. Auch aufgrund von zahlreichen direkten Nachfragen in den letzten Monaten habe er sich entschieden, das Weihnachtsprogramm in diesem Jahr wieder aufleben zu lassen.

Reservierung möglich

Die Reservierungen für die Vorstellung an Heiligabend ist ab sofort möglich. Vor der 10-Uhr-Vorstellung gibt es etwa 20 bis 30 Minuten Programm für die Besucher. „Aber natürlich nicht einfach so. Die Kinder müssen es sich schon trauen, auf die Bühne zu kommen, um ein Gedicht, ein Lied oder eine Geschichte vorzutragen“, sagt Kino-chef Grahl. Nach dem Auftritt des Weihnachtsmannes wird dann der Film „Die Eiskönigin 2“ in 3 D gezeigt. Der liebevoll inszenierte Animationsfilm beschert den Besuchern ein Wiedersehen mit den Schwestern Elsa und Anna sowie den Weggefährten Schneemann Olaf, Kristoff und Rentier Sven aus dem 2013er Erfolgsfilm „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“. Anmeldungen für die Weihnachtsvorstellung sind direkt im Kino möglich oder unter Telefon 034298 68678.

