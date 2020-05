Aus Klang und Stille wurde Schweigen – Lutz Pohlers ist tot

Taucha

Viele haben den Klang und die Stille noch im Ohr, wenn Frank Walter und Lutz Pohlers im Konzert mit „Sound’n’Silence“ auf der Bühne standen und zum Zuhören einluden. Umso mehr ist es kaum zu glauben, dass nun von diesen zwei Stimmen mit zwei Gitarren nur noch Schweigen übrig geblieben ist. Am Sonntag ist Lutz Pohlers nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Im September wäre er 55 Jahre alt geworden.

Schlagerderby und Dr. Mücke

Vielen Tauchaern sind die beiden Schulfreunde durch ihre Konzerte als „Jahrgang 65“, später als „ Walter & Pohlers“ im Café Esprit oder in der Kulturscheune auf dem Rittergutsschloss bekannt. Beim Tauchscher, im Kulturcafé und bei anderen Gelegenheiten sorgten sie als Band „Schlagerderby“ oder „Dr. Mücke“ - einem Projekt von Lutz Pohlers - in größerer Besetzung für stimmungsvolle Tanzabende.

Bands und Brettl

Pohlers war auch beim Kabarett „Tauchaer Brettl“ aktiv, zusammen mit dem heutigen Bürgermeister Tobias Meier, der bereits kondolierte.

Der Tauchaer Sänger und Gitarrist Lutz Pohlers, hier mit seinem Freund und Mitmusiker Frank Walther (r.). Quelle: Reinhard Rädler

Frank Walter und Lutz Pohlers kannten sich seit ihrem 14. Lebensjahr in der gemeinsamen Schulzeit in der „Wilhelm-Pieck-Oberschule“ in Sellerhausen. Dort begann auch ihre musikalische Freundschaft, denn sie spielten zusammen in einer Schulband, in deren Repertoire der Rock ’n’ Roll überwog. In ihrem Repertoire als „Jahrgang 65“ waren sie nicht streng orientiert, was sich aber 2012/13 nach Gitarren- und Gesangsseminaren unter Leitung von Thomas Fellow, einem heute weltweit anerkannten Konzertgitarristen, änderte. Das Ergebnis, das Programm „Sound’n’Silence“ - Klang und Stille - Musik zum Zuhören, wurde zu ihrem Markenzeichen.

40. Bühnenjubiläum gefeiert

In diesem Jahr konnten die beiden ihr 40. Bühnenjubiläum feiern. Ein Wohnzimmerkonzert hat es aus diesem Anlass schon gegeben, weitere geplante Konzerte bleiben nun ungespielt.

„Ich habe es noch nicht wirklich realisiert, dass Lutz nicht mehr da ist“, war Frank Walter noch ganz betroffen von der Nachricht.

Viele werden sich an den Klang der gefühlvollen Songs und Balladen erinnern, die der Stille einen wunderbaren Sound verliehen. Und mittendrin die Erinnerung an die Stimme von Lutz Pohlers. Sie wird im Gedächtnis bleiben.

Von Reinhard Rädler