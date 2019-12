Dewitzerin zeigt Krippen aus dem Erzgebirge und verschiedenen Ländern

Taucha

Bereits zum vierten Mal kann um die Weihnachtszeit herum in der Martin-Luther-Kirche Dewitz eine Krippenausstellung bewundert werden. Gemeindemitglied Katharina Klauer hat wieder knapp 90 Exponate zusammengetragen, die sie jetzt im Eingangsbereich und in den Fenstern der kleinen Kirche präsentiert. Das Thema lautet „Mit Kindern Krippen erleben“. Deshalb hat die 54-Jährige viele Krippen ausgewählt, die von Kindern für Kinder hergestellt wurden und besonders farbenfroh sind. Die Exponate stammen aus ihrer eigenen Sammlung sowie aus Sammlungen von Bekannten und Freunden. Allerdings gibt es abseits des Kinder-Themas viele weitere beeindruckende Darstellungen in den unterschiedlichsten Größen. Aus dem Erzgebirge sind welche dabei, wie auch aus anderen Ländern. So zum Beispiel aus Polen, Peru, Mexiko und aus afrikanischen Staaten.

Krippen zum Spielen

„Mit einigen Krippen dürfen Kinder auch spielen, die Figuren anders gruppieren und so das Szenario neu gestalten“, erklärt Klauer. Bei den filigranen Arbeiten aus dem Erzgebirge wiederum bittet ein Schild darum, diese nicht zu berühren. Gleich zu Beginn des Kirchenraumes begrüßt links eine lustige Krippen-Gesellschaft die Besucher. Diese Figuren erinnern nicht nur an ein Puppentheater – es sind auch Puppen, gestiftet von einer Leipziger Puppenspielerin, die einst mit ihrem Mann und dem mobilen Theater unterwegs war. Eine andere sächsische Krippe erhielt Klauer nach der Ausstellung im vorigen Jahr von einem älteren Leipziger geschenkt. „Sie ist über 100 Jahre alt, besteht aus Sperrholz. Die Figuren wurden aus einer Pappmaché-Masse modelliert, für die früher viele Familien ihr eigenes Rezept hatten“, weiß Klauer.

Große Vielfalt

Wer sich das Ganze anschauen möchte, hat dazu bis in die erste Januar-Woche hinein Gelegenheit. Entweder anlässlich der Gottesdienste Dienstag ab 18 und Mittwoch ab 10.30 Uhr oder an den anderen Tagen ab 15 Uhr. Geöffnet wird die kleine Dewitzer Kirche von Katharina Klauer – einfach gegenüber bei ihr klingeln. Die Resonanz sei bisher sehr gut, freut sich Klauer: „Den Besuchern gefällt es, besonders die Vielfalt bringt sie wieder zum Staunen.“

Von Olaf Barth