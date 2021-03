Die Parthe in Taucha – warum Totholz nützlich ist

Taucha

Die Parthelandschaft in Taucha und Umgebung ist ein beliebtes Erholungsgebiet für Spaziergänger und Radfahrer. Doch gelegentlich entdecken sie im Wasser liegende Äste, Zweige oder größere Baumreste. Mancher fragt sich, warum niemand aufräumt und ob das Totholz nicht eine Gefahr darstellt, weil das Wasser dadurch aufgestaut werden könnte. Antworten auf diese und andere Fragen geben in Taucha jetzt zwei neue Info-Schilder.

Neue Lebensräume

Zum Beispiel am vier bis fünf Meter hohen Stumpf einer Schwarzpappel gegenüber dem großen Schöppenteich. Der Rest des einst mächtigen Baumes steht direkt am Spazierweg neben der Parthe. „Der Stumpf war fast acht Meter hoch. Wir haben ihn Mitte Februar noch einmal um gut die Hälfte gekürzt, jetzt bleibt er aber so stehen“, erläutert Tauchas Bau-Fachbereichsleiter Holger Zacharias. Da es dazu immer wieder Fragen gibt, habe die Stadt das Anbringen eines Schildes angeregt. Überschrieben mit „Totholz in seinen Formen“ ist darauf unter anderem zu lesen, dass so ein abgestorbener Baumrest eine sehr wichtige Rolle beim Erhalt der Artenvielfalt in Wäldern und Parks spielt. Er erfülle für Insekten und Vögel zahlreiche Funktionen als Lebensraum, Nahrungsquelle, Nist- und Sitzgelegenheit sowie als Rückzugsgebiet.

56 Kilometer Parthelauf Die Parthe ist ein Flüsschen, das teilweise einem Bach gleicht. Sie hat ihre Quelle im Glastener Forst bei Bad Lausick. Auf ihrem 56 Kilometer langen Weg passiert sie unter anderem Naunhof, Großpösna, Borsdorf und Taucha, ehe sie dann – nach ihrem Weg durch den Zoo – mitten in Leipzig in die Weiße Elster mündet. So klein die Parthe ist, so ist sie doch Namensgeber für eine ganze Region – die Parthenaue beziehungsweise Parthenlandschaft. Auch Tauchas inoffizieller Beiname Parthestadt geht auf das Flüsschen zurück.

Mehr Sauerstoffeintrag

Doch nicht nur neben, sondern auch in der Parthe lässt sich einiges an Totholz entdecken. Dass sich darum niemand zu kümmern scheint, macht manchem Städter allerdings Sorgen. Zu Unrecht, wie Flussmeister Martin Etzold von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen erklärt: „Die Parthe ist ja einst weitestgehend ausgebaut und begradigt worden. Stöcke und Zweige beleben den Fluss, stören den gleichmäßigen Ablauf. Sie verändern die Strömung und sorgen durch Verwirbelungen für mehr Sauerstoffeintrag.“ Zudem seien Gehölzer in Fließgewässern nichts Neues. „Der Lauf von Gewässern wird durch Totholz nicht verändert“, sagt der 36-Jährige. Das alles müsse man aber auch erklären, „deshalb sind die neuen Schilder wichtig“.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Aufstaugefahr

So ist auf dem Schild „Totholz im Wasser“ sogar von einem Glücksumstand die Rede, wenn die durch Stürme oder altersbedingt abgeknickten starken Äste oder umgefallenen Bäume teilweise in den Fließgewässern landen. Das erhöhe die Artenvielfalt von wirbellosen Kleintieren im Gewässer. Eine höhre Anzahl von Fischarten würde zwischen dem Geäst wertvollen Lebensraum finden. Gerade Jungfische bräuchten zum Beispiel strömungsberuhigte Bereiche, für die das Totholz sorgt. Und auch auf Fragen zu befürchteten Überschwemmungen geht das Schild ein: „Eine erhöhte Hochwassergefahr ist mit Totholz nicht gegeben, da die im Flusslauf liegenden Stämme oder Äste dann überströmt werden und nicht mehr aufstauen.“ Naturschutzfachlich sei das Totholz immer eine Bereicherung.

Teil der Umweltbildung

Hergestellt wurden die Schilder vom Zweckverband Parthenaue. Axel Weinert vom Regionalmanagement des Zweckverbandes Parthenaue sieht die Informationstafeln als Ergänzung des Naturlehrpfades in Taucha, der sich mit zahlreichen Schildern zu Baumarten von den Schöppenteichen bis in den Stadtpark an der Wurzner Straße zieht. „Das ist ein weiterer Teil für die von unserer Naturschutzstation vorangetriebenen Umweltbildung in der Region“, sagt der 44-Jährige.

Von Olaf Barth