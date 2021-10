Diese Baustelle sorgt in Taucha für Riesenspaß

Taucha

Als die Kinderbaustelle in der Tauchaer Kita „Tausendfüßler“ jüngst ihren Betrieb aufnahm, da schnitt der vierjährige Eric als Bauleiter stolz das Absperrband durch und gab damit die liebevoll eingerichtete Baustelle für alle Kinder frei. Statt Baulärm ertönte von den kleinen Maurern und Zimmerleuten lauter Jubel, als sie, vorschriftsmäßig ausgerüstet mit Schutzhelmen, Warnwesten und Ohrschützern, ans Werk gingen. Die Knirpse wussten sofort, was zu tun ist, bedienten Bagger und Mörser, ergriffen Schaufeln sowie diverses Handwerkszeug oder füllten Sand oder Splitt in kleine Schubkarren. Dem altbekannten Kinderlied „Wer will fleißige Handwerker sehn?“ sollte nun als neue Verszeile „Der muss zu uns Tausendfüßlern gehn!“ hinzugefügt werden.

2000 Quadratmeter Außengelände für mehr als 130 Kinder

Damit die kleinen Handwerker auch sicher und ungestört arbeiten können, wird, wie auf jeder Baustelle, auch hier mit Schildern und Warnhinweisen wie „Erwachsene ohne Begleitung von Kindern haben keinen Zutritt!“ auf die ganz besonderen Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam gemacht. „Es werden noch Baustellenabsperrungen dazukommen, dann sind wir erst einmal komplett“, informierte Kita-Leiterin Melanie Noll. Damit haben die 98 Kita- und die 35 Krippenkinder im fast 2000 Quadratmeter großen Außengelände eine weitere Gelegenheit für das ungestörte Spielen im Freien.

Vorschriftsmäßig ausgerüstet mit Schutzhelmen, Warnwesten und Ohrschützern gehen die Kinder der Kita „Tausendfüßler“ auf ihrer eigenen Baustelle ans Werk. Quelle: Reinhard Rädler

Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen zwei Jahre

Die leitende Erzieherin und ihre Stellvertreterin Sofie Berthold freuten sich gemeinsam mit ihrem Team über die gelungene Übergabe. „Lange genug – ungefähr zwei Jahre – hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. Erst musste die Finanzierung geklärt werden, und dann kam Corona“, berichtet Noll. Perspektivisch könnte sie sich auch noch eine Matschstrecke vorstellen. Dafür bräuchte es jedoch einen Wasseranschluss, der am Besten aus Grundwasser gespeist werden ­sollte.

Sponsoren für nächstes Projekt gesucht

„Für die Bohrung, die Pumpe und alles, was dazugehört, sind Finanzierungsmöglichkeiten gefragt. Das ist über den Haushalt immer etwas langwierig, deshalb wären Spenden oder auch Sachleistungen von regionalen Unternehmen eine tolle Alternative“, wies die Kita-Leiterin auf die damit zusammenhängenden Probleme hin. Dass da die Volks­solidarität Leipziger Land/Muldental, Träger der Kita „Tausendfüßler“ in Taucha, mit insgesamt 59 Kitas und 25 weiteren sozialen Einrichtungen, Prioritäten setzen muss, ist ihr klar.

Von Reinhard Rädler