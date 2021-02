Digitalpakt: Landkreis Nordsachsen verteilt 840 Notebooks

Nordsachsen

Der jüngste LVZ-Bericht über die Computer-Spendenaktion in Taucha ist auch im Landratsamt Nordsachsen aufmerksam gelesen worden. „Dass in Taucha nicht mehr benötigte, aber noch funktionsfähige Laptops nicht einfach im Müll landen, sondern in der Kleiderkammer der Zeit-Tausch-Börse von Schulsozialarbeitern gesammelt werden, ist sehr erfreulich“, findet Nordsachsens Landrat Kai Emanuel. Gleichwohl weist er darauf hin, dass der Landkreis als Schulträger dem Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha soeben 69 neue Notebooks inklusive Software und Zubehör im Gesamtwert von rund 45 000 Euro zur Verfügung gestellt hat.

„Nach Einschätzung der Schulleitung wird damit der Bedarf für jene Mädchen und Jungen gedeckt, die über kein eigenes Endgerät verfügen“, sagt der Landrat. „Nicht unerwähnt lassen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass beispielsweise ALG-II-Empfängern die Beschaffung von notwendiger Computertechnik für ihre Kinder auch über die Arbeitsagentur ermöglicht wird.“

Notebooks für Berufsschulzentrum

Insgesamt verteilte der Landkreis zuletzt 840 sofort einsatzfähige Notebooks an seine Gymnasien, Berufsschulzentren und Förderschulen – mit rund einer halben Million Euro komplett finanziert vom Freistaat Sachsen im Rahmen des „Digitalpakts Schule“. 110 neue Notebooks helfen beispielsweise am Berufsschulzentrum Schkeuditz, das mit aktuell 1348 Schülerinnen und Schülern die größte Bildungseinrichtung in Trägerschaft des Landkreises Nordsachsen ist.

Von Olaf Barth