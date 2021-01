Dorfteich Dewitz: Gericht gibt Eigentümer Recht – Bauvoranfrage ist zulässig

Taucha

Das Landratsamt (LRA) Nordsachsen und die Stadt Taucha haben vor dem Verwaltungsgericht Leipzig im Streit um mögliches Baurecht am Dewitzer Teich eine Schlappe erlitten. Eigentümer und Kläger Hanno Strang, Geschäftsführer der Leipziger Immobilienfirma Aurora GmbH, pocht dort auf Baurecht für zwei Einfamilienhäuser, was ihm aber bereits mit der Ablehnung seiner Bauvoranfrage verwehrt wurde. Jetzt muss das LRA einen Bauvorbescheid erlassen, womit der 73-Jährige formal bauen und einen Bauantrag stellen darf. Das Gebiet liege außerdem im Innenbereich, und nicht wie von der Behörde beschrieben im Außenbereich der Stadt. Auch ist laut Gerichts-Pressesprecher Dirk Tolkmitt die zum zweiten Mal von der Stadtverwaltung verlängerte Veränderungssperre für das Gebiet unwirksam. Das Gericht habe keine besonderen Umstände erkannt, die diese Verlängerung rechtfertigen würden, zitiert Tolkmitt aus dem 39-seitigen Urteil. Die Sperre war verhangen worden, damit die dort geplanten Hochwasserschutz-Maßnahmen nicht verbaut werden. Das Gericht habe allerdings festgestellt, dass das wasserrechtliche Verfahren keinen Vorrang hat. Ob aber ein Hausbau aus wasserrechtlicher Sicht dann tatsächlich genehmigungsfähig sei, müsse im späteren Bebauungsplanverfahren von der zuständigen Behörde geprüft werden. Das Gericht lasse diese Frage offen, so Tolkwitt.

„Weg muss bleiben“

Wie weit der Streit bereits eskaliert war, wurde kurz vor Weihnachten öffentlich: Der seit Jahrzehnten genutzte Weg am Dorfteich war plötzlich mit Gittern zugestellt mit dem Hinweis: Privateigentum, Betreten verboten. „Das ist doch der einzige sichere Schulweg. Wenn alle Kinder mit ihren Rädern auf der schmalen, unübersichtlichen Dewitzer Straße fahren müssen, ist das für sie gefährlich und unverantwortlich“, sagt Anwohner Reinhard Mütze. Der 68-Jährige fordert im Namen vieler Betroffener die Offenhaltung des Weges. Unterstützt wird er von den Grünen-Abgeordneten Axel Weinert und Friedtjof Erbs aus Tauchas Stadtrat.

„Auch viele Sehliser Kinder nutzen diese Strecke. Dieser Weg zur Teichgasse muss für die Allgemeinheit nutzbar bleiben“, so Erbs, der selbst in Sehlis wohnt. Er bedauere sehr, dass alle Anträge an die Stadt, den Weg öffentlich zu widmen, bisher nicht fruchteten. Dass der Teich Privatbesitz ist, sei bekannt, und auch, dass der Eigentümer „mit der Stadt im Clinch liegt“, wie Erbs formuliert. Und: „Wir wollen dem Besitzer nichts wegnehmen, wir streben an, dass er sich mit der Stadt auf einen Kaufpreis für das Gelände einigt. Er hat es aus dem LPG-Nachlass als Wiese erworben und hier schon viele Grundstücke wieder verkauft.“

Der Weg am Teich führt in die Teichgasse, die für Schulkinder im Verkehr wesentlich sicherer zu nutzen ist als die Dewitzer Straße. Quelle: Olaf Barth

Stadt will Hochwasserschutz

Tauchas Stadtrat unterstützt das Vorgehen der Stadtverwaltung für den Hochwasserschutz in dem schon mehrfach von Überflutungen betroffenen Gebiet. Wie berichtet, soll der Teich im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen entsprechend umgestaltet werden. Ein Bebauungsplan wurde bereits aufgestellt, der Abwägungsbeschluss im Oktober gefasst, nur die Satzung fehlte noch wegen des Rechtsstreits, worauf in der Stadtratssitzung auch hingewiesen wurde. „Die ganze hydrologische Situation hier muss verbessert und die Bedeutung des Teiches wieder hergestellt werden. Das ist eine klassische Überflutungsfläche, die von Überbauung frei gehalten werden muss“, so Erbs. Weinert, der die Materie auch als Mitarbeiter des Zweckverbands Parthenaue kennt, ergänzt: „Wird hier gebaut, ist das der Grundstein für dauerhafte Probleme.“

Keine Stellungnahmen

Doch wie lange sich das B-Plan-Verfahren für den Hochwasserschutz jetzt noch hinzieht, ist offen. Laut Holger Trauzettel, Leiter des Bauordnungs- und Planungsamtes des Landkreises Nordsachsen, läuft bis Mitte Februar die Frist, bis zu der sich das LRA und die Stadt Taucha entscheiden können, ob sie beim Oberverwaltungsgericht die Zulassung auf Berufung gegen das Leipziger Urteil beantragen. „Zum Stand des laufenden Verfahrens können wir uns aus diesem Grund noch nicht äußern, später aber gern“, so Trauzettel. Tauchas Bau-Fachbereisleiter Helge Zacharias verweist ebenfalls darauf, dass jetzt der Rechtsbeistand der Stadt erst einmal die Begründung des Urteils analysiert und deshalb zum weiteren Vorgehen noch nichts gesagt werden kann.

Es hängt am Preis

Zumindest scheint der Streit um den gesperrten Weg ausgestanden. „Ich hatte mich über das Urteil so gefreut, dass ich das gleich mit dem Zaun ausgedrückt habe. Möglicherweise gibt es Bestandsrechte für den Weg. Ich will auch gar nicht weiter eskalieren und Öl ins Feuer gießen. Der Zaun kommt wahrscheinlich wieder weg, er ist ja schon zur Seite gerückt“, sagt Strang gegenüber der LVZ. Ob er nun wirklich einen Bauantrag stellt, wisse er noch nicht. „Ich bin gesprächsbereit, würde zu einem vernünftigen Preis auch verkaufen“, so Strang. Die Stadt wiederum ist laut Zacharias bereit, das Areal zu einem „fairen Preis“ zu erwerben. Würde die Stadt einen unangemessenen Preis bezahlen, bekäme sie Ärger mit der Kommunalaufsicht. Wie viel Euro zwischen „vernünftig“ und „fair“ liegen, darüber können Außenstehende nur spekulieren. In der Ortgestaltungskonzeption ist das Gelände laut Zacharias als Grünfläche und nicht als Bauland ausgewiesen.

Von Olaf Barth