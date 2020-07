Taucha

An der Ortsdurchfahrt mitten im Dorf und gegenüber der ehemaligen Gaststätte befindet sich der Seegeritzer Dorfteich. Gerade zur Straßenseite hin bietet das Areal mit dem alten, teils rostigen Geländer einen wenig schönen Anblick. Das Grün wuchert, nirgends ein Plätzchen, wo man sich mit Blick auf den Teich und die Weiden niederlassen kann. Doch das soll sich ändern. „Wir wollen noch in diesem Jahr für ein schickes Umfeld sorgen und diesen Bereich zu einer schmucken, ansehnlichen Ortsmitte gestalten“, kündigt Holger Tobiaschek aus dem Fachbereich Bauwesen im Tauchaer Rathaus an. Rund 155 000 Euro soll die Maßnahme insgesamt kosten. Für 80 Prozent der Summe wurden Mittel aus dem Leader-Förderprogrammes beantragt, etwa 31 000 Euro beträgt der Eigenanteil der Stadt.

Bänke und Seerosen

Vorausgesetzt, der avisierte Fördermittelbescheid kommt rechtzeitig an, sollen die Arbeiten sofort ausgeschrieben werden. Im September könnte dann der Umbau starten. Die wasserrechtliche Genehmigung liege bereits vor, heißt es. „Mit Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt können wir das Vorhaben nur im Herbst umsetzen“, erklärt Tobiaschek. So soll das hässliche Geländer wegkommen und Wildwuchs entfernt werden. An der Straße entsteht ein Fußweg, der vom benachbarten Spielplatz bis zu neuen Stellplätzen neben dem Teich reicht. „Wir wollen bis zu vier Doppelbänke aufstellen, so dass Dorfbewohner und Spaziergänger je nach Sonnenstand die Chance haben, sich ein schattiges Plätzchen zu suchen. Über 100 Sträucher werden in dem Bereich gepflanzt“, sagt Tobiaschek. Und entsprechend des Vorschlages der Seegeritzer Ortsgemeinschaft wird auf der Spielplatzseite des Teiches eine Flachwasserzone angelegt, die dann mit Seerosen bestückt wird. An einer anderen Stelle wird ein neuer, sogenannter Teichmönch gebaut, da der alte verschlissen ist. Das ist ein kleines Auslassbauwerk, mit dem der Wasserstand geregelt werden kann.

Anzeige

„Gute Nachrichten“

„Das sind ja gute Nachrichten, da freue ich mich. Ich kann es kaum glauben“, sagt Barbara Thalheim. Die Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Seegeritz (OG) hatte mit ihrem Mitstreitern schon vor Monaten Vorschläge für Projekte im Dorf eingereicht, unter anderem auch für die Dorfteichgestaltung. Die Mithilfe der OG ist bald wieder gefragt. Denn laut Tobiaschek soll eine Schautaufel über die Historie des Teiches und seiner Umgebung informieren. Das sollte zu machen sein, denn zum Tag des offenen Denkmals im September hat die OG sowieso eine Ausstellung zur Seegeritzer Historie geplant.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Olaf Barth