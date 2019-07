Taucha

Mit der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse endete für 95 Absolventen des Abiturjahrganges 2019 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums am vergangenen Samstag der letzte Schultag. „Wir haben heute die erste große Hürde unseres Lebens gemeistert“, blickten Sarah Bliß und Vincent Neef in ihren Dankesworten der Abiturienten stolz auf das Erreichte, denn beeindruckend war es, wie sie alle diese Hürde geschafft haben: Es gab in den sieben Leistungskursen keine „Durchfaller“ und mit Lena Alshut, Alina Lörzing und Joshua Woska hatten gleich drei Abiturienten eine 1,0 in ihren Zeugnissen stehen. „Das gab es lange nicht“, bestätigte der Oberstufenberater des Gymnasiums, Axel Mohr. Elfmal gab es Noten von 1,0 bis 1,5 und 16 Mal lagen die Ergebnisse zwischen 1,6 und 1,9. Der Gesamtdurchschnitt belief sich auf 2,25.

„Machen Sie etwas draus“

„Jetzt beginnt für Sie die Schule des Lebens, den Grundstein für Ihre Zukunft haben Sie mit dem heutigen Tag aber erst einmal gelegt. Machen Sie etwas daraus“, gab die Schulleiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Oberstudiendirektorin Kristina Danz, ihren ehemaligen Schülern mit auf den Weg und zitierte dazu die Inschrift des Orakels von Delphi: „Erkenne dich selbst“. Die drei Jahrgangsbesten haben ihre Zeit nach dem Abitur schon geplant: Alina Lörzing möchte an der Uni Leipzig auf Lehramt in Biologie und Mathematik studieren, Joshua Woska plant an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur ein Studium für Internationales Management und Lena Alshut nimmt sich erst einmal eine Auszeit im Ausland, um dann an der Technischen Universität Dresden eine Physikstudium aufzunehmen..

Letzter Auftritt im Chor

In ihren Dankesworten blickten die Schülersprecher noch einmal auf viele schöne gemeinsame Erlebnisse zurück und bedankten sich bei Lehrern und Eltern für die Unterstützung, das Verständnis, die Nachsicht und den Rückhalt in den acht Jahren am Gymnasium. Ein niveauvolles und vielseitiges Programm vom Chor des Gymnasiums, Sängern und Instrumentalsolisten bildete den würdigen Rahmen für die Festveranstaltung. Nach dem letzten Lied „The Greatest“, bei dem neun Absolventen zum letzten Mal mitsangen, fiel bei den frisch gebackenen Abiturienten in ihren traditionellen blauen Talaren die Anspannung mehr und mehr ab. Befreit und fröhlich zugleich warfen sie ihre Hüte in die Luft – der letzte Akt des Abi-Jahrganges 2019.

Von Reinhard Rädler