Taucha

Nach mehr als zehn Jahren Dornröschenschlaf erstrahlt das Seidemannhaus, eines der markantesten Gebäude Tauchas, jetzt innen wie außen im schönsten Glanz. Ende 2017 hat es der Tauchaer Projektentwickler Richard Zikeli aus privater Hand erworben und in zwei Jahren denkmalgerecht saniert. Vorige Woche stellte er es bei einem Rundgang dem Stadtrat und Mitarbeitern des Rathauses vor. „Ich bin stolz, dass ich als Tauchaer Bürger dieses Haus nun in einem vorzeigbaren Zustand präsentieren kann“, sagte der Immobilien-Profi. „Das Gebäude in der Kirchstraße trägt die Hausnummer 1a wohl auch nicht umsonst“, entgegnete Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) anerkennend, „denn es zeigt sich in einer städtebaulichen 1a-Lage in einem 1a-Zustand“.

Das Seidemannhaus in Taucha ist das wohl imposanteste Gebäude in der Innenstadt, erst Recht jetzt nach der Sanierung. Quelle: Reinhard Rädler

Verzierungen in altem Glanz

In dem vom Architekten Alfred Seidemann entworfenen, um 1900 errichteten und bis 1913 als Rathaus genutzten Renaissance-Bau sind sechs Vier-Raum-Wohnungen in Größen von 105 bis 132 Quadratmetern, mit zwei Bädern, Balkon und einem kleinem Mehrzweckraum, entstanden. Aus den geplanten Baukosten um 1,1 Millionen wurden letztendlich 1,5 Millionen. „Es ist eben ein Altbau, da gibt es immer mal etwas Unvorhergesehenes. Wir aber haben versucht, soviel wie möglich von der vorhandenen Bausubstanz zu erhalten. Auch die Raumaufteilung blieb im Originalzustand“, informierte der Bauherr.

Auch im Treppenhaus gibt es im Seidemannhaus zahlreiche schmucke Details zu entdecken. Quelle: Reinhard Rädler

Das Treppenhaus, die Türen, die Decken- und Wandmalerein aus der Jugendstil- und Gründerzeit sowie die Stuckelemente an den Decken wurden mit viel Liebe zum Detail restauriert. Selbst ein alter Kachelofen blieb in einem Zimmer an seinem Platz. Allerdings kann man sich nur an seinem Anblick erwärmen, denn geheizt werden kann er nicht mehr. In den bauausführenden Gewerken waren viele Handwerker der Region beteiligt, so auch der Tauchaer Jens Barthelmes, der mit seiner Firma Stuck GmbH die Verzierungen und Ornamente an den Decken sowie Innen- und Außenwänden in altem Glanz erstrahlen ließ.

Von Reinhard Rädler