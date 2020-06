Taucha

Ronny Reiche hat immer einen Blick für Tauchas Bäume. Schließlich ist der Bauhof-Mitarbeiter der Baum-Experte im Betrieb. So fiel ihm am Donnerstag eine Eiche in der Kriekauer Straße besonders ins Auge. „Etwas rumgemuckert hat sie zuletzt immer schon, doch dann habe ich einen Befall mit Schädlingen festgestellt und diese näher untersuchen lassen. Mein Verdacht, dass es sich hierbei um den Eichenprozessionsspinner handelt, hat sich leider bestätigt“, so Reiche.

Behandlungsart ist noch offen

Da die jetzt festgestellte Raupenart mit ihren feinen Härchen bei Menschen starke allergische Reaktionen auslösen kann, wurde der Baum erst einmal mit einem Zaun abgesperrt. Warnschilder nennen den Grund dafür. In der Woche ab dem 8. Juni soll die rund 25 Jahre alte Eiche behandelt werden. „Auf welche Weise, ob mit chemischen Mitteln oder ob eine Spezialfirma die Tiere absaugt, das müssen die zuständigen Behörden entscheiden. Handeln müssen wir auf jeden Fall“, betont der Baumkontrolleur.

Baum steht am Radweg

Denn die befallene Eiche steht an einem Radweg, der Taucha und den Ortsteil Plösitz miteinander verbindet und viel von Schulkindern genutzt wird. Deren Schutz habe oberste Priorität. Außerdem stehen Richtung Taucha weitere rund 25 neu gepflanzte Eichen, die möglichst nicht von den Schädlingen befallen werden sollen. Wie das aussähe, kann sich jeder an der befallenen Eiche anschauen: Statt kräftiger grüner Blätter bestimmen die braun wirkenden Gespinste der Raupen das Erscheinungsbild.

