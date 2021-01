Taucha

Eine Karton voll zerstörter Türschlösser und Zylinder – Hausverwalter Lutz Keller ist wütend und ratlos. Der Mitarbeiter der B & K Hausverwaltungs GmbH betreut mit seinen Kollegen 15 Häuser im Parthe-Center und 14 im Bogumils Garten. Beide Wohngebiete werden seit Monaten immer wieder von Einbrechern heimgesucht. Allein im Februar 2020 gab es rund 30 Kellereinbrüche, Sachschaden circa 7500 Euro. Auch Autos wurden aufgebrochen oder gestohlen. Weitere Taten folgten und häuften sich wieder im Oktober, November und Dezember. Oft wurde nichts gestohlen, doch die Sachschäden blieben. Geschäftsführerin Heike Schneider (56) zeigt den Ordner mit den eingetragenen Vorfällen und den bei der Polizei erstatteten Anzeigen.

Bewohner verunsichert

Die rund 1500 Bewohner und etwa 750 Eigentümer seien sehr verunsichert und würden sich sehr unwohl fühlen in der Stadt, so Schneider. Und Keller moniert: „Es heißt immer, in Taucha gibt es kaum Kriminalität und die Stadt ist sicher. Das ist sie nicht. Was die Statistiken sagen und was die Betroffenen vor Ort erleben, unterscheidet sich stark.“ Die vor dem 67-Jährigen liegenden geknackten Schlösser von Hauseingangs-, Wohnungs- und Kellertüren unterstreichen seine Worte.

Prävention empfohlen

Ein Schreiben an Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) vom Februar 2020 wurde, mit Entschuldigung wegen Corona, vom zuständigen Fachbereichsleiter Jens Rühling erst im August beantwort: Über die Situation werde regelmäßig mit der Polizei beraten. Es gebe auch mehr Kontrollstreifen. Gleichzeitig empfahl er private Prävention als besten Schutz. Die Polizei könne dabei helfen. Keller lächelt bitter. „Was geht, machen wir. Wir haben schon Türbeschläge durch stabilere Modelle ersetzt, Schlösser getauscht, Türen verstärkt. Aber das hilft kaum gegen die brutale Vorgehensweise der Täter. Unser Problem hier wird im Rathaus nicht ernst genommen“, ist sein Fazit. Auf Nachfrage versichert Rühling, die Situation „auf dem Schirm“ zu haben und sagte zu, dieses Thema im noch zu gründenden Kommunalen Präventionsrat zum ersten Schwerpunkt zu machen. Doch für Einbrüche zuständig bleibe die Polizei.

Warten auf die Polizei

Mit deren Agieren ist die Hausverwaltung auch nicht immer glücklich. „Manchmal ist sie schon recht zügig da, aber wir haben auch schon zweieinhalb Stunden warten müssen, als wir einen offensichtlichen Täter in der Tiefgarage in seinem Auto ertappten. Der war, bis die Polizei kam, natürlich über alle Berge“, berichtet Keller. Und das Aufgeben von Anzeigen sei teils sehr bürokratisch. „Wir brauchen hier mehr Schutz durch die Polizei. Den Tätern muss das Handwerk gelegt werden“, fordert Keller.

Eine kurzfristige Anfrage bei der Polizeidirektion Leipzig zu den Einbruchsserien in den beiden Wohngebieten wird noch bearbeitet. Die Antwort werde nachgereicht, hieß es.

