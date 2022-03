Endstelle Taucha: Unabhängige Wähler wollen Video-Überwachung

Taucha

Zerstörte Fahrrad-Abstellboxen, gestohlene Zweiräder, Schmierereien – Straftaten, die sich an Tauchas Straßenbahn-Endstelle „An der Bürgerruhe“ ereignen. Die Unabhängige Wählervereinigung Taucha (UWT) setzt sich seit Längerem für die Installation einer Video-Überwachungsanlage dort ein. Am Montagabend bekräftigte Fraktionschef Jens Barthelmes im Verwaltungsausschuss diese Forderung und überreichte der Stadtverwaltung einen entsprechenden Antrag. Aktueller Anlass war ein Raubüberfall am 20. Februar, bei dem an der Endstelle einem auf die Straßenbahn wartenden 62-Jährigen am späten Abend unter Gewaltanwendung die Geldbörse gestohlen wurde.

„Wir müssen hier dringend für mehr Sicherheit sorgen“, sagt Barthelmes. Dass es wegen der Bäume in der kleinen Grünanlage keinen freien Blick für eine Video-Überwachung gebe, lässt Barthelmes als Einwand nicht gelten: „Am Bahnhof wurde auch ein Extra-Mast für die Kamera aufgestellt. Das ist hier an der Straßenbahn auch möglich.“ Die seit August 2021 an Busbahnhof und S-Bahn-Station installierte Anlage ging maßgeblich auf eine Initiative der UWT zurück. Auch andere Fraktionen unterstützten diesen Antrag. „Seitdem gibt es dort weniger Fahrraddiebstähle. Die Anschaffung der Video-Überwachungsanlage hat sich ausgezahlt“, freut sich Barthelmes.

Video-Erfolg am Bahnhof

Der im Rathaus zuständige Fachbereichsleiter Jens Rühling bestätigt das. „Seit Inbetriebnahme der Video-Überwachung ist die Anzahl der Diebstähle rückläufig. Es gab dort bisher nur noch drei Vorfälle. Eine beschädigte Bus-Scheibe sowie zwei Fahrrad-Diebstähle. Dank der Überwachung konnten wir die Täter der Polizei melden. Die Video-Anlage erfüllt ihren Zweck“, zieht Rühling eine kleine Bilanz.

Der Antrag der UWT für die Straßenbahn-Endstelle werde nun geprüft. „Von heute auf morgen geht das nicht. Das ist öffentlicher Raum. Die Polizei muss angefragt werden, ob das ein Kriminalitätsschwerpunkt ist. Die LVB müssen mitziehen, da ja auch deren Fahrer ins Bild geraten. Und schließlich muss der Stadtrat dafür die rund 40 000 Euro im nächsten Haushalt einplanen. Bis das alles geklärt und durch ist, dauert es circa ein Jahr“, erklärt Rühling.

Bahnweg bleibt im Blick

Ein anderer Punkt aus dem UWT-Antrag ist bereits geklärt. Die in der Grünanlage „An der Bürgerruhe“ geforderte Beleuchtung wurde bereits installiert. Zwei Lampen sorgen seit Februar hier für mehr Licht. Laut UWT sollen aber auch der Fußweg neben den Bahngleisen zwischen Portitzer- und Graßdorfer Straße sowie der Weg zwischen Glockentiefe und Heinrich-Zille-Winkel am Schloss Laternen erhalten.

Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias: „Den Bahnweg haben wir auf dem Schirm, doch dieses Jahr hatten andere Vorhaben eine höhere Priorität. In der nächsten Haushaltsberatung kommt auch der Bahnweg wieder auf den Tisch.“ Bei dem kleinen Weg in der Glockentiefe müsse man sich fragen, von wie vielen Menschen der Weg im Dunkeln wirklich genutzt wird und ob sich dafür der enorme Aufwand für eine Beleuchtung lohne. Außerdem seien hier gesonderte Genehmigungen notwendig, da der Bereich im Landschaftsschutzgebiet liege.

Von Olaf Barth