Engel mit Maske, König mit Klopapier – das sind Krippen aus Dewitz

Taucha

In den Kirchgemeinden gibt es wegen der Corona-Pandemie jede Menge Absagen von Veranstaltungen. Betroffen davon ist auch die evangelisch-lutherische Gemeinde Taucha-Dewitz-Sehlis sowie der Verein Musica St. Moritz Taucha. So fällt das Konzert der „ChoriFeen“ am Sonntag ebenso aus wie das für den 17. Dezember geplante Weihnachtsoratorium. Dennoch versuchen alle Beteiligten, das vorweihnachtliche Gemeindeleben aufrechtzuerhalten: Mit Andachten, mit einem musikalischen Weihnachtskalender auf der Homepage sowie mit einer Präsentation von teils außergewöhnlichen Krippen, die ab Sonnabend 17 Uhr in der Kirche Dewitz bewundert werden können.

Geklöppelt und gestickt

Wenn einer der Heiligen Drei Könige Klopapier statt Weihrauch mitbringt und Jesus, Maria und Josef sowie die Engel und Hirten Masken tragen, dann ist klar, um welches Thema es geht: „Die Corona-Krippe habe ich schon voriges Jahr angefertigt. Leider ist sie immer noch aktuell, sodass ich auch diese Gruppe wieder präsentiere“, sagt Katharina Klauer von der Kirchgemeinde. Doch das Hauptthema heißt „Krippen aus dem Nähkästchen“. Die zwölf Frauen des Handarbeitskreises der Gemeinde haben geklöppelt, genäht, gestrickt und gehäkelt, bis aus den verwendeten Materialien die kleinen, liebevoll gestalteten Krippenfiguren entstanden. Die über 80-jährige Hertha Dettbarn zum Beispiel hat mit ihren Stickereien manch kunstfertiges Detail beigetragen. „Eine feierliche Ausstellungseröffnung wird es wegen der Pandemie leider nicht geben. Aber während der Andachten oder bei Besuchen können sich Interessenten die Krippen gern anschauen“, sagt Katharina Klauer.

Mal was anderes: ein gestricktes Kamel, eine gestrickte Krippe und ein geklöppelter Stern. Quelle: Olaf Barth

Auch Schnitzkunst ist zu sehen

Die 56-jährige Klauer stellt natürlich noch viel mehr Krippen auf – circa 100 insgesamt. Und sie hat sich dafür noch ein zweites Motto einfallen lassen: „Schnitzkunst aus aller Welt“. In ihrem eigenen Fundus zählt die Sammlerin etwa 200 Krippen, hinzu kommen noch zig Leihgaben sowie Miniaturen, sodass in den letzten Jahren keine Ausstellung der anderen glich. Auch in diesem Jahr lässt Katharina Klauer viele der schon gezeigten Krippen außen vor, zum Beispiel die Miniaturen in den Nussschalen. Die sollen nächstes Jahr mal wieder zu sehen sein. Praktisch ist, dass sie ihre Schätze nicht weit tragen muss. Am Wohnhaus gegenüber der Kirche können Interessenten auch gern klingeln und den Schlüssel erbitten, wenn sie sich in der Kirche besinnen und die Krippen anschauen möchten. Zu beachten sei dabei aus aktuellem Anlass die 2G-Regel. Da wird nicht nur der Security-Engel aus der Corona-Krippe Wert drauf legen ...

Maria und Josef aus Kartoffeln

Wie bereits im Vorjahr werden coronabedingt nicht allzu viele Besucher erwartet. Dennoch gab es 2020 einige Interessenten, die sich die Ausstellung „Krippen aus der Küche“ nicht entgehen ließen. „Es waren circa 80 Krippen zu sehen, teils gebacken sowie als Motive auf Tellern, Tassen oder Keksdosen. Außerdem haben wir für eine Krippe komisch gewachsene Kartoffeln in Figuren verwandelt“, blickt Katharina Klauer zurück. Wichtig für sie ist, dass all jene, die die Krippen so liebevoll herstellen, sowie die, die sie betrachten, sich auch mit dem Hintergrund beschäftigen – der Weihnachtsgeschichte.

Von Olaf Barth