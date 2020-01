Ersatzpflanzungen für gefällte Bergahorn-Bäume

Taucha.

Als Hunderte Besucher am Silvesterabend zum Parforcehornbläser-Konzert in den Stadtpark pilgerten, werden sie es in der Dunkelheit gar nicht gesehen haben: Rund 50 neu gepflanzte Bäume und Großsträucher säumen seit Ende des Jahres die Wege zum Aussichtsturm beziehungsweise stehen auf Flächen, wo zuvor andere Gewächse gefällt wurden. „Wegen der Rußrindenkrankheit mussten wir zahlreiche Bergahorne entfernen. Dabei stand von vorn herein fest, dass es Ersatzpflanzungen geben wird“, erklärt die für Baumschutz, Parkanlagen und Umweltschutz zuständige Rathaus-Mitarbeiterin Kathrin Gottschalk. Noch einige wenige Bergahorne gebe es. Als Ersatz für die anderen kam nun ein abwechslungsreicher Mix in die Erde: Hainbuchen, Gingko, Sommer-Linden, Blaseneschen, Rotbuchen, Weißdorn, Kornel-Kirschen und ein Blauglockenbaum.

Neue Rosenpflanzen

Gottschalk hofft nun, sagt sie, dass es nicht so schnell wieder solche langen Trockenperioden gibt, die dann den neuen Bäumen in der Wachstumsphase zusetzen und sie für Krankheiten anfällig machen würden. Und sie ergänzt, dass im früheren König-Albert-Park nicht nur neue Bäume gepflanzt wurden. „Wir haben 80 Rosenpflanzen in die Beete an den Wegen und am Aussichtsturm in den Boden bringen lassen. Daran werden sich dann auch die vielen Spaziergänger erfreuen können“, ist sich Gottschalk sicher.

Mit Bagger im Park gearbeitet

Ausgeführt wurden die Arbeiten von dem Leipziger Gartenbaubetrieb Schilling. Chef vor Ort war Landschaftsgärtner Julian Schelter. Dass das Wetter bei der Pflanzaktion kurz vor Weihnachten einigermaßen mitspielte, hat für den 23-Jährigen keine große Bedeutung: „Für uns gibt es kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Er und seine Kollegen hatten mit Hilfe eines kleinen Baggers die Pflanzlöcher ausgehoben und die teils schon recht hohen Jungbäume fachgerecht in die Erde gebracht. Für ein besseres Anwachsen wurde in den Mutterboden ein Pflanzsubtrat gemischt.

Wege wieder hergestellt

Ein abschließend mit in den Boden versenkter Gießring soll künftig helfen, das Wasser im Wurzelbereich zu halten und so das Gießen zu erleichtern. Mit der Dreibocktechnik wurden die Bäume dann mit Gurten gegen Wind gesichert. Außerdem erhielten die schlanken Stämme noch einen Farbanstrich als Verdunstungsschutz sowie gegen das Aufreißen der Rinde. Binnen einer Woche waren die Arbeiten beendet. Dazu gehörte auch, dass die eventuell durch die Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogenen Wege wieder hergerichtet wurden.

Von Olaf Barth