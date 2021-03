Ex-Bowlingdschungel ist Tauchas neues Corona-Testzentrum

Taucha/Schkeuditz

Seit Dienstag ist der ehemalige Bowlingdschungel in der Karl-Große-Straße das Tauchaer Zentrum für die kostenlosen Corona-Schnelltests, die der Landkreis Nordsachsen seit dem 6. März offeriert. Es ist bereits der zweite Umzug des Testzentrums innerhalb der Parthestadt, denn nach dem Start in der Fahrzeughalle des Malteser Hilfsdienstes ging es in die benachbarte Jubisch-Sporthalle. Mit einem Durchlauf von 164 Testwilligen am Tag stieß das Zentrum aber auch hier bald an seine logistischen Grenzen. Nun also der Bowlingdschungel – das Landratsamt gab grünes Licht.

Der ehemalige Bowlingdschungel in der

Am vergangenen Freitag und Samstag bereiteten die Malteser, unterstützt von den Mitarbeitern des kommunalen Bauhofes und der Hausmeister der städtischen Gesellschaften, den Ortswechsel vor, um am neuen Standort pünktlich an den Start gehen zu können. Im großen Saal im Obergeschoss wurde ein großzügiger Wartebereich mit Sitzmöglichkeiten eingerichtet und je zwei Kabinen für den Abstrich und die Auswertung abgetrennt. „Das ist hier alles sehr günstig angeordnet“, lobte der stellvertretende Verbandsführer der Malteser, Felix Günther. „Testplätze und Auswertung liegen nebeneinander. Das bedeutet kurze Laufwege und dadurch auch wenige Stress und Hektik.“

Ohne Anmeldung auf Nummer sicher gehen

Ein Schnelltest dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Mitzubringen ist der Personalausweis als Nachweis über den Wohnsitz in Nordsachsen. Eine Anmeldung ist nicht vonnöten. Während Teamleiterin Kerstin Mentzel die Auswertung vorbereitete, füllte Lisa Friedrich die ersten Trägerlösungen in kleine Röhrchen, in denen der Abstrich dann aufbereitet wird. „Das geht nach der Entnahme der Abstriche dann schneller“, erläuterte die Malteserin. Inzwischen testen auch zwei Angehörige der Bundeswehr mit. Für die personelle Unterstützung der sechs nordsächsischen Testpunkte hatte das Landratsamt die Amtshilfe der Bundeswehr beantragt. Stabsgefreiter Patrick Krauße und Oberstabsgefreiter Jan Döring aus der Panzerpionierkaserne Gera sollen für einen sicheren Ablauf der Besucherströme sorgen.

Kleine Warteschlange am Vormittag

Im gesamten Objekt herrscht Maskenpflicht. Die Örtlichkeiten lassen getrennte Laufwege zu. So kommt der Besucher vom Haupteingang in das Obergeschoss. Zurück geht es dann über die nach außen führende Fluchttreppe.

Gegen 10.30 Uhr bildete sich am Dienstag am neuen Standort eine kleine Warteschlange. Olga Vasylyeva war die erste Testperson. „Ich bin selbstständige Kosmetikerin in Leipzig-Süd und muss mich einmal in der Woche testen lassen. Da bietet sich das Testzentrum vor Ort natürlich an“, sagte die Tauchaerin.

Die Zeiten für die kostenlosen Tests bleiben wie gehabt: dienstags und freitags, jeweils von 11 bis 17 Uhr, sowie an Sonnabend in ungeraden Kalenderwochen von 8 bis 12 Uhr.

Schkeuditz testet in der Dreifeld-Schulsporthalle, Lessingstraße 8 a, montags von 11 bis 17 Uhr, donnerstags von 11 bis 17 Uhr und samstags (nur in gerader Kalenderwoche) von 8 bis 12 Uhr.

Von Reinhard Rädler