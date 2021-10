Fahrrad-Info-Tour mit Tobias Meier durch Taucha

Taucha

Bei schönstem Spätsommerwetter radelten am Sonnabend rund 50 Interessenten gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Meier (FDP) vier Stunden durch Taucha. An elf Standorten stellte der Rathauschef Projekte der Stadtentwicklung vor. Eine ähnliche Tour hatte Meier eine Woche zuvor per Bus mit 40 betagteren Damen und Herren unternommen. Aufgrund der großen Nachfrage – beide Touren waren schnell ausgebucht – sollen diese Informationsfahrten im Frühjahr 2022 erneut angeboten werden.

Großbaustelle in Aussicht

Das erste Ziel war die Wiese an der Parthe hinter der Sparkasse. Dort bauen die Leipziger Wasserwerke unter anderem einen neuen Regenauslass. Um das betroffene Areal zu erreichen, muss noch eine Baustraße angelegt werden. Als nächstes stoppte der Fahrradtross an der Verkehrsinsel B87/Portitzer Straße. Ab dem Frühjahr 2022 soll dieser Bereich wahrscheinlich unter Vollsperrung komplett umgebaut werden. Zunächst erneuern die Wasserwerke ihre Leitungen, danach folgt der Straßenbau mit neuen Fahrspuren und Ampelanlagen. Auch die Gleisanlagen der Straßenbahn in der Portitzer Straße würden von den LVB erneuert, nicht aber die Straßenbahnendhaltestelle. „Das wollen die LVB spätestens 2027, zum 100. Geburtstag der Linie nach Taucha, erledigen“, so Meier.

Auf der Industriebrache an der Freiligrathstraße erfahren die rund 50 Teilnehmenden an der Tour, dass hier ein modernes Quartier für junge Unternehmen entstehen soll. Quelle: Olaf Barth

Quartier für Start-Ups

Nächste Ziele waren die Schillerstraße gegenüber der S-Bahn-Station, wo für Pendler ein neuer Parkplatz mit begrüntem Wall gebaut wird. Und nach der Fahrt durch den Tunnel stellte Meier die neue Video-Überwachung am Bahnhofsvorplatz vor. Außerdem lobte er das Graffiti-Projekt des Jugendparlamentes. Kämmerer Marcus Rietig nutzte den Halt für einige Sätze zum Haushalt der Stadt. In der Freiligrathstraße erwartete dann Architekt Marco Stelzel den Tross auf dem Gelände der Märkle-Pelzveredlung-Industriebrache. Aus den Ruinen soll denkmalschutzgerecht saniert ein öffentlich zugängliches Start-up-Quartier mit Gastronomie werden. Die Zuhörer zollten dafür Beifall, froh, dass diese Brache verschwindet. Beifall gab es danach auch für Gärtner Jan-Felix Thon, der in Plösitz zu einem Rundgang durch die Produktion der Kooperativen Landwirtschaft Leipzig eG (KoLa) einlud. Weitere Stationen: ein Firmen-Neubau im Gewerbegebiet an der Autobahn, die Baustellen der neuen Turnhalle der Oberschule sowie der Neuapostolischen Kirche, die experimentelle Aufforstungsfläche im Stadtpark und die Sanierungsarbeiten im Rittergutsschloss.

Teilnehmer begeistert

„Eine prima Tour, bei der man viel über Taucha erfährt und Zuständige kennenlernt. Mit Frau und zwei Kindern wohne ich seit 2015 in Taucha. Uns gefällt es hier sehr gut“, sagt der frühere Leipziger Daniel Lorz (43). Ebenfalls seit sechs Jahren lebt Yvonne Land (39) mit ihrer Familie in der Parthestadt. Die Ex-Leipzigerin ist begeistert: „Man erhält viele Einblicke in die Stadtentwicklung. Es ist sehr interessant und spannend, was hier alles passiert.“ Und auch die Alt-Tauchaerin Andrea Thiergen (53) schwärmt: „Man sieht, Taucha ist ein pulsierende Stadt. Hier wird Tradition mit Moderne verbunden, hier finden Jung und Alt zusammen. Als Bürgerin kann man nur stolz auf die Stadt sein.“

Von Olaf Barth