Fahrrad XXL baut in Taucha Filiale für Großraum Leipzig

Taucha

Es ist eines der letzten noch brach liegenden Grundstücke, das aktuell im Tauchaer Gewerbegebiet An der Autobahn bebaut wird. Auf dem Areal zwischen Möbel Kraft und Garten Dehner errichtet die Fahrrad XXL Emporon GmbH & Co. KG bis Jahresende eine weitere Filiale. Bis zu zehn Millionen Euro soll der Neubau kosten. Für die Ladeneinrichtung und die Lagerausrüstung sollen drei Millionen Euro ausgegeben werden. Geschäftsführer Hamid Ameli kündigt die Eröffnung für den 1. Januar 2023 an: „Neben unseren Standorten in Dresden, Chemnitz und Halle hatten wir noch eine geeignete Fläche für Leipzig gesucht und sind hier in Taucha fündig geworden. Es ist gar nicht so einfach, noch etwas für großflächigen Einzelhandel zu finden.“ Mit großflächig meint der 50-Jährige mehr als 10 000 Quadratmeter Brutto-Geschossfläche, davon bleiben 6000 Quadratmeter dem Verkauf reserviert. Den Rest teilen sich eine Werkstatt mit 20 Arbeitsplätzen sowie Lager und Logistik für den Online-Versand.

Bis zu 150 Arbeitsplätze möglich

„Wir stellen unsere Räder in Bielefeld selbst her. Montiert werden die neuen Räder zum Teil dann aber auch in Taucha. Zum Start gehen wir von 80 Arbeitsplätzen aus, bei wachsendem Umsatz können es bis zu 150 werden“, so Ameli. Entsprechende Stellen würden jetzt schon ausgeschrieben. Ab Mai soll eingestellt werden, um die Bewerberinnen und Bewerber dann schon in Halle anlernen und ausbilden zu können. Erfahrungsgemäß handele es sich bei den Interessenten oft um Quereinsteiger. Auch werde viel mit Migranten zusammengearbeitet. In Taucha soll es zudem zehn Plätze für Lehrlinge geben, die sich inklusive Berufsschule in zwei Jahren zum Fahrradmonteur oder in dreieinhalb Jahren zum Zweirad-Mechatroniker ausbilden lassen können.

Corona heizt Nachfrage an

In Taucha sollen permanent 13 000 Fahrräder jeder Art verfügbar sein. Außerdem sei es bis zum Zentrallager bei Dresden nicht sehr weit. Ameli: „Taucha ist auch wegen seiner Verkehrsanbindung ein Superstandort.“ Das alles aber manage er nicht allein. Ihm zur Seite stehe Geschäftspartner André Hans (63). Der gebürtige Leipziger und ehemalige Radprofi werde sich um Marketing und Einkauf kümmern. Zu den angebotenen Marken und Modellen würden natürlich auch E-Bikes gehören. „Generell stieg in der Corona-Zeit die Nachfrage nach Fahrrädern“, sagt Ameli. Der gebürtige Iraner lebt seit 1984 in Deutschland. Nach seinem Elektrotechnik-Studium in Karlsruhe und Frankreich promovierte er an der TU Chemnitz im Fach Arbeitspsychologie-Management. Eine Gefahr für kleinere Händler sieht Ameli durch die XXL-Ansiedlung nicht: „Der Bedarf ist groß, es gibt Platz für jeden Händler. Allerdings galt es bei der Ansiedlung die Handelsinteressen der Stadt Leipzig zu berücksichtigen.“ Dabei habe Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) vermittelt und sehr geholfen.

Kommt „Industriepark Süd“?

Auch Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) begleitete unterstützend den Prozess und freut sich ebenfalls über die Ansiedlung: „Es ist schon super, wie sich Taucha in den letzten Jahren zu einem immer attraktiveren Wirtschaftsstandort entwickelt hat. Jetzt wird die letzte noch vermarktbare freie Fläche in diesem Gewerbegebiet bebaut.“ Nun gelte es gemeinsam mit den privaten Besitzern innerstädtische Brachen zu entwickeln und deren Potenziale zu erschließen. „So reden wir zum Beispiel mit dem Besitzer der Grundstücke in der Straße des 17. Juni, wo das Eiszelt stand“, so Meier. Und mit der Stadt Leipzig gebe es bereits seit 2018 Gespräche für ein ganz neues Tauchaer Gewerbegebiet, den „Industriepark Süd“. Der soll sich in Richtung Engelsdorf an das Gewerbegebiet „An der Autobahn“ anschließen. Leipzig besitze einige dieser Flächen. Auch müsste über die Verkehrsanbindung und die Verlegung der Hochspannungsmasten geredet werden. „Aber vor den nächsten zwei bis drei Jahren wird da wohl noch nichts konkret“, sagt Meier.

Von Olaf Barth