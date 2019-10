Fakten und Hintergründe zur Entstehung des Staates Israel

Taucha

„Ich halte diese Ausstellung für sehr wichtig. Sie ist ein aktiver Beitrag zur Bekämpfung antisemitischer Vorurteile und unterstützt das jüdische Leben in Sachsen und ein gutes Miteinander. Sie ist mit viel Faktenwissen von den Anfängen bis zur Gegenwart Israels so gut aufbereitet, dass ich sie demnächst auch im Landtag präsentieren möchte“, sagte zur Ausstellungseröffnung am Dienstag Thomas Feist (54). Der Leipziger CDU-Politiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete war als Beauftragter der Staatsregierung für das Jüdische Leben gekommen. Er sei sich bewusst, dass es sich um eine pro-israelische Ausstellung handelt und Palästinenser dazu bereits eine andere Sicht geäußert haben. Aber: „Hier findet wirklich keine Propaganda, sondern eine ruhige, sachliche und auf Fakten basierende Aufklärung statt“, so Feist.

Viele Besucher sollen kommen

Die Vermittlung von Wissen und Fakten war auch das Motiv für die Merkwitzer Steffi und Uwe Koch, die Ausstellung über Isreal nach Taucha zu holen. „Wir haben in Israel die Dinge dort anders erlebt, als sie bei uns in den Medien oftmals dargestellt werden. Als wir dann in Reichenbach diese Ausstellung erstmals sahen, war uns klar, dass wir sie auch in unsere Heimatstadt holen müssen“, sagte Uwe Koch. Der 59-jährige Tischlermeister arbeitet als Berufsschullehrer und war mit seiner Frau im Rahmen des Handwerkerdienstes des Vereins Sächsischer Israelfreunde schon mehrfach für Hilfseinsätze im Nahen Osten, sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite.

Drei solcher Wanderausstellungen sind derzeit im deutschsprachigen Raum unterwegs. Veranstalter und Organisator der Termine ist der Verein für Demokratie und Information (DEIN). Er unterstützte Kochs Ansinnen. Die Stadtverwaltung und der Schlossverein öffneten bereitwillig die Tür der Kulturscheune. „Wir sind dankbar, dass sich Familie Koch organisatorisch und finanziell so für die Ausstellung engagiert hat und unterstützen das gemeinsam mit dem Stadtmuseum und dem Schlossverein gern. Wichtig ist, dass viele Besucher kommen, wir laden alle Tauchaer ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und hier tiefgründig darüber zu informieren“, sagte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Die Ausstellung gewähre einen Blick über den Tellerrand hinaus: „Schließlich ist die Gründung Israels vor 71 Jahren und die Entwicklung dieses Staates auch mit unserer Geschichte verbunden.“

Geht über Lehrplan hinaus

Kochs warben für den Besuch der Ausstellung unter anderem im Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha. Von dort war zur Eröffnung die Fachkonferenz Geschichte mit neun Lehrern komplett vertreten. „Wir werden mit Schülern hierher gehen. Die Ausstellung geht über den im Lehrplan vorgesehenen Unterrichtsstoff hinaus, so erfahren die Jugendlichen einiges Neues, auch aus einem anderen Blickwinkel“, sagte Lehrerin Ramona Hübner und verweist dabei auf Leistungen jüdischer Wissenschaftler oder die Tatsache, dass jüdische Deutsche im Ersten Weltkrieg für ihr deutsches Vaterland gekämpft haben. „Es ist sicher eine Herausforderung, alle 32 Tafeln zu lesen und sich noch den einstündigen Film anzuschauen, doch man kann sich Themen heraussuchen, und dann darüber ins Gespräch kommen und weiter damit beschäftigen“, empfiehlt die 58-Jährige. Zur Eröffnung musizierten die Tauchaer Gymnasiasten Marius Hipper (Querflöte) sowie Emilia und Zacharias Bogner (Geige/Cello). Interessenten können sich Informationsmaterial mitnehmen oder Bücher, Zeitschriften und israelische Produkte erwerben. Am heutigen Donnerstag findet ab 16 Uhr in der Kulturscheune im Haugwitzwinkel 1 ein Workshop mit israelischen Tänzen statt.

Anmeldungen für Gruppen sind im Rathaus unter Telefon 034298 70142 möglich.

Von Olaf Barth