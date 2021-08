Fantasievolle Farbenpracht schmückt Tauchas Rathaus-Flure

Taucha

Mit farbenfrohen Landschaftsbildern begeistert Anke Suchar in diesen Tagen die Besucher mit Termin und die Mitarbeiterschaft im Tauchaer Rathaus. „Es gibt sehr viel positive Resonanz auf die kleine Ausstellung. Und auch schon potenzielle Käufer“, sagt Stadtsprecher Nico Graubmann. Dabei hängen die 15 Acryl-Werke der 47-Jährigen erst seit Anfang der Woche in den Fluren und im Treppenhaus der Schloßstraße 13. Motto der Schau: „Fantasievoll Bunt“.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Vater angeregt

Die gelernte Industriekauffrau, die seit 2013 in Klinga wohnt, bezeichnet sich selbst als Autodidaktin. „Ich bin ein kreativer Mensch, habe auch mit Grafik und Webseiten-Gestaltung zu tun. Das liegt mir“, erzählt die gebürtige Grimmaerin. Ihr Vater war Hobby-Maler – was ihr gefiel, sodass auch sie bereits als Kind mit dem Malen anfing. Später trat dieses Hobby in den Hintergrund, die Lust am Fotografieren überwog.

Werdegang über Fotografie

„Mich haben damals vor allem Landschaftsaufnahmen, Porträts und die Makrofotografie interessiert. Die detailreichen Fotos von Tier und Natur finde ich faszinierend. Diese Erfahrungen beeinflussen mich jetzt in der Malerei“, beschreibt Suchar ihren Werdegang. Dass sie seit 2014 wieder zu Leinwand und Pinsel greift, habe sie der Anregung ihrer Zwillingsschwester zu verdanken. Anfangs war die bildende Kunst eher ein Ausgleich zum beruflichen Alltag. Zuspruch im privaten Umfeld ermunterte Suchar, mit ihren Bildern auch an die Öffentlichkeit zu gehen.

Anke Suchar stellt im Tauchaer Rathaus aus. Quelle: Olaf Barth

Filigran und detailreich

Ihre von der Natur inspirierte, detailreiche Malerei garniert Suchar gern mit einem Schuss Fantasie, sodass das Ganze eher abstrakt wird. „Ich bin keine Freundin des direkten Abmalens.“ Und im Gegensatz zu früher habe sie jetzt die Geduld, auch filigran zu malen. Wie gut ihr das gelingt, davon konnten sich schon zahlreiche Besucher in der Eilenburger Galerie Bader, im Borsdorfer Rathaus oder in verschiedenen Arztpraxen überzeugen. Suchars Schaffen umfasst inzwischen 111 Bilder. 15 davon sind nun auf Keilrahmen bis zum 27. August zu sehen.

Von Olaf Barth