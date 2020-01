„Feinde der Demokratie“ – Landtagspräsident verurteilt Gewalt gegen Polizisten

Taucha

Auf Nordsachsens CDU-Empfang drehte sich vieles um die regionale Wirtschaft. Aus diesem Grund fungierte diesmal auch der Kreisverband der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Sachsen ( MIT) als Mitveranstalter. Als Gastgeberin moderierte Nordsachsens CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein den Empfang in der Tauchaer Grundschule „Am Park“. Vor zahlreichen Vertretern aus Städten und Gemeinden des Landkreises, aus Unternehmen, Vereinen, Verbänden, Kirchen und Bildungseinrichtungen blickte sie eingangs auf die zurückliegende Landtagswahl und aktuelle Ereignisse zurück.

Dabei verurteilte die Tauchaerin Gewalt gegen Polizisten wie in der Silvesternacht in Connewitz. Sie sei sicher, dass auch die Mehrheit der Leipziger kein Verständnis dafür habe und verband das mit einem möglichen Abstimmungsverhalten bei der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl in der Messestadt. Zumindest werde Nordsachsens CDU Leipzigs OBM-Kandidaten und Parteifreund Sebastian Gemkow tatkräftig im Wahlkampf unterstützen. Aber auch im Landkreis stünden einige Bürgermeisterwahlen an, auf die man sich konzentrieren müsse. So werde in Belgern-Schildau, in Dreiheide, in Mockrehna, in Zschepplin und Wiedemar gewählt.

Regionale Wirtschaft stärken

Auch der Ehrengast, Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler, fand kritische Worte bezüglich der Silvesterereignisse in Connewitz: „Wer Polizei, Rettungskräfte und Volksvertreter behindert und attackiert, der stellt sich gegen den offenen Rechtsstaat und ist ein Feind der Demokratie, und das gilt für alle Extremisten.“ Mit Blick auf die neue Legislaturperiode des neu gewählten Landtages nannte der 64-Jährige drei Schwerpunkte künftiger politischer Arbeit: „Wir wollen die Bürokratie um ein Drittel senken, weiter an der Schwarzen Null festhalten sowie konsequent weder auf dem rechten noch dem linken Auge blind sein.“

Anknüpfend an das Thema des Tages „Stärkung der regionalen Wirtschaft“ meinte er, dass die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie die Brennstoffzelle oder Batteriespeicher hin zu marktreifen Produkten eine entscheidende Triebkraft sein kann, in Sachsen die von der Autoindustrie abhängigen Arbeitsplätze zu sichern sowie die strukturelle Umgestaltung der Braunkohlereviere zu meistern.

Gespräch mit Unternehmern

Rößler erklärte zudem, was er unter nachhaltiger Politik in Sachsen verstehe. Demnach müssten Ökologie und Ökonomie in Übereinstimmung gebracht werden, ohne die eigene Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen oder in das vorindustrielle Zeitalter zurückzufallen. Trotz Zukunftsinvestitionen müsse das finanzpolitische Erbe gepflegt werden, was auch Selbstbeschränkung bedeute. Schließlich nannte Rößler die Bewahrung von Werten, Tradition und Kultur für spätere Generationen zur Erhaltung der eigenen Identität als weiteres Nachhaltigkeits-Kriterium.

Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch das begeisternde Gitarrenspiel der Tauchaer Gymnasiasten Karoline Kolditz, Die 16-Jährige lernt an der Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“ und erhielt für ihre Vorträge viel Beifall. Applaus gab es auch für die kurze Gesprächsrunde zum Thema mittelständische, regionale Wirtschaft. Neben Schenderlein und Rößler nahmen daran Nordsachsens MIT-Kreisvorsitzender Daniel Knischourek (31) sowie der Bauunternehmer Hartmut Körbis (75) und Frisörmeister Alexander Schöne (45) teil. Die Entbürokratisierung wie auch die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur gerade auch in Taucha, Stichwort B 87, wurden hier als erste Ziele und Wünsche für die künftige Politik genannt.

Von Olaf Barth