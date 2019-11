Felix Weidner übernimmt mit 23 Jahren Ready-Küchenstudio in Taucha

Taucha

Das Küchenstudio Ready im Tauchaer Gewerbegebiet „An der Autobahn“ ist seit einigen Wochen eine Baustelle. Das Verkaufshaus wurde mehr oder weniger entkernt und räumlich neu aufgeteilt. Der neue Geschäftsführer lässt quasi keinen Stein auf dem anderen beziehungsweise keine Zwischenwand an Ort und Stelle. „Es sind meine Ideen, wie die Ausstellung jetzt aufgebaut wird. Ich hatte mir einige Studios in Deutschland angeschaut, mich inspirieren lassen und die Konzepte verfeinert“, erzählt Felix Weidner selbstbewusst.

Mit gerade mal 23 Jahren übernimmt er von seinen Eltern Uwe Kober und Marlies Weidner die Geschäftsführung der Ready-Filiale. Davon gibt es in Deutschland rund 80, die Zentrale befindet sich in Frankfurt/Main. „Aber wir sind eine eigene GmbH und relativ eigenständig, können selbst die Hersteller wählen“, sagt Weidner. Von Küchen-Weidner in Taucha agiere man trotz familiärer Bande ebenfalls autark und unabhängig. Bei Ready in München und in anderen Studios habe er viel gelernt. Jetzt schwärmt er von seinen künftigen Themenbereichen „Junges Wohnen“, „Landhausflair“ und „Smartes Wohnen“. In diesen Tagen füllt sich die Ausstellung allmählich wieder mit Küchen, auch wenn noch nicht alle Handwerker aus dem Haus sind. Bis zur feierlichen Neueröffnung am 28. Dezember können auch jetzt schon wieder bei durchgehenden Öffnungszeiten die ersten Küchen besichtigt werden.

Künftig Ausbildung geplant

„Ich möchte meine Eltern von einigen Aufgaben entlasten. Da stand die Frage im Raum, wie es weitergeht“, erzählt Weidner junior, wie es zu der Geschäftsübernahme kam. Lange suchen nach einem Nachfolger musste das Paar nicht. Immerhin ist Sohn Felix Sachsens jüngster gelernter Tischlermeister geworden und sammelte bereits Praxiserfahrung in der Küchenbranche. Außerdem hat er nach seinem Studium an der Möbelfachschule in Köln einen Abschluss als Betriebswirt. Und mit seinem „Ausbilder-Eignungsschein“ darf er auch ausbilden. „Wir haben einen hohen Altersdurchschnitt, die Hälfte meiner acht Kollegen ist seit 1996 von Anfang an dabei“, denkt Tauchas wohl jüngster Geschäftsführer an die Zukunft und die dann anstehende Verjüngung des Teams.

Die Filialeröffnung erlebte Felix Weidner als Neugeborener in der Baby-Wiege mit. Vater Uwe Kober gibt nun aber den Chefposten an ihn mit einem sehr guten Gefühl ab: „Felix ist sehr gut ausgebildet, umsichtig und hat uns ja auch schon ganz praktisch zur Seite gestanden und geholfen. Klar ist die Geschäftsübernahme eine große Verantwortung, aber ich bin sicher, dass er das mit Bravour meistert.“

Generationswechsel als Chance

Dass die Geschäftsübergabe von der älteren an die jüngere Generation nicht überall so reibungslos klappt, weiß auch die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK) und sieht da eine große Herausforderung. „Die Gründergeneration der Nachwendejahre bewegt sich auf das Rentenalter zu. Allein altersbedingt stehen im Freistaat Sachsen jedes Jahr weit über 1000 Unternehmensübergaben an. Tendenz steigend. Das Thema der Unternehmensnachfolge ist in den nächsten Jahren eine der drängenden Herausforderungen für die Sicherung und Weiterentwicklung der sächsischen Wirtschaftsstruktur“, sagt IHK-Präsident Kristian Kirpal. Er sehe den Generationenwechsel aber auch als große Chance, um die hiesige, immer noch viel zu kleinteilig aufgestellte Wirtschaft hin zu größeren Einheiten weiterzuentwickeln.

Von Olaf Barth