Flutkatastrophe: Großpösna spendet 20.000 Euro für Not-Kita in der Eifel

Großpösna/Schleiden

Das im Sommer im Westen der Republik wütende Hochwasser und die damit einhergehenden Todesopfer und Zerstörungen haben auch die Menschen in Großpösna sehr bewegt. So beteiligte sich die örtliche Feuerwehr bei einer Hilfsaktion des Landkreises Leipzig für die Eifel-Region. Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) bündelte die Hilfsbereitschaft aus Bürgerschaft, Verwaltung und Gemeinderat im Namen aller im August zu einem ersten Hilfsangebot. „Wir haben uns erkundigt, welche Gebiete besonders schlimm betroffen sind. Uns wurde die Stadt Schleiden genannt. Dort ging dann auch gleich eine 10.000-Euro-Spende hin. Ein Gemeinderatsbeschluss war hierfür nicht notwendig“, schilderte Lantzsch. Anders zu Wochenbeginn, als im Gemeinderat eine weitere 20.000-Euro-Spende für Schleiden auf der Tagesordnung stand. Diese Summe musste von den Volksvertretern bestätigt werden. Diskussionslos und parteiübergreifend stimmten alle Abgeordneten der außerplanmäßigen Ausgabe zu.

Helfen, wo die Not besonders groß ist

Lantzsch erläuterte, was mit dem Geld passieren soll: „Ich hatte zum Bürgermeister von Schleiden Kontakt. Dort entsteht eine Not-Kita, die dringend eine Außenanlage für die Kinder zum Spielen benötigt.“ Später ergänzte die 60-Jährige gegenüber der LVZ, dass das Geld in ein konkretes Projekt fließt – und zwar dorthin, wo die Not riesengroß ist. Dass Großpösna gerade selber eine Kindertagesstätte baut und um jeden Euro Fördermittel zu kämpfen hat, spielte bei dem Beschluss keine Rolle: „Dort sind Menschen in Not, dort brauchen Kinder einen Spielplatz.“

Wasser flutet fünf Ortsteile

Das rund 13 200 Einwohner zählende Schleiden sieht sich stolz als „Hauptstadt des Nationalparks Eifel“. Von den 18 Ortsteilen der Stadt liegen fünf im Tal, die bei der Katastrophe allesamt überflutet wurden. 3000 betroffene Haushalte, 5000 betroffene Menschen, zählt Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU) auf. 200 Millionen Euro an Schäden habe allein die Kommune verzeichnet, die Schäden in Privathaushalten seien noch nicht eingerechnet. „Es ist ein blöder Spruch, aber er stimmt: Jeder Euro hilft. 20.000 Euro sind eine gewaltige Summe. Ich freue mich sehr über diese Spende. Wir haben sechs Kitas, zwei sind komplett zerstört und müssen neu gebaut werden, die vier anderen sind schwer beschädigt“, erläuterte der 36-Jährige.

Aus dieser von der Flut betroffenen Kita in Schleiden muss der gesamte Estrich entfernt werden. Quelle: Stadt Schleiden/Jürgen Henz

Geld fließt in Spielgelände

Für die Kinder aus vier der Einrichtungen werde jetzt als Übergangslösung ein Containerbau samt Außengelände errichtet. Großpösnas Spende für den Spielplatz helfe enorm. „Das Ganze wird so angelegt, dass bei einem Umzug in den dann neu gebauten Standort die Geräte mitgenommen werden können, da wird nichts weggeschmissen“, sagte Pfennings und grüßte seine Amtskollegin im Osten: „Sie ist sehr sympathisch. Sie hatte die Hilfe angeboten, das war ein sehr, sehr netter Kontakt.“ Die erste Spende floss in jenen Topf, aus dem zeitnah den am schlimmsten betroffenen Privathaushalten finanziell geholfen werden konnte.

Touristen sind gern gesehen

Mehr als nur ein Zeichen der Hoffnung ist das unlängst neu eröffnete Tourismuszentrum der Stadt. „Es sind jederzeit wieder Gäste in unserer traumhaft schönen Wander- und Urlaubsregion willkommen. Wir sind auf den Tourismus angewiesen“, erläuterte Pfennings. Er aber will in nächster Zeit auch mal dem deutschen Osten einen Besuch abstatten, das habe er schon länger vor, sagte er. Vielleicht kommt es dann ja auch zu einem Abstecher ins 550 Kilometer entfernte Großpösna nahe der schönsten Stadt der Welt mit der fantastischen Neuseenlandschaft.

Von Olaf Barth