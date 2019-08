Taucha

Die Biker-Anlage der Tauchaer „Mimo Trails“ in der Matthias-Erzberger-Straße war am Sonnabend beim 8. Tauchaer Mimo Dirtjam erstmals eine der Stationen der „ Freestyle Mountainbike Worldtour“ (FMB). Die FMB veranstaltet Events rund um den Globus. Die Wertigkeit der Wettbewerbe staffelt sich in vier Kategorien von Diamant, Gold, Silber abwärts bis Bronze. Der Tauchaer Contest hatte Bronze-Status. „Es war schon immer eine Kraftanstrengung, unser Mimo-Dirtjam zu organisieren. Dass wir aber in diesem Jahr Teil der FMB-Tour sind, hat uns natürlich umso mehr motiviert“, zeigte sich Niels Gehrke stolz. Er ist Organisator des Events und Abteilungsleiter der zur TSG 1861Taucha gehörenden Radsport-Abteilung. Obwohl er als Platzherr und Jurymitglied alle Hände und Beine voll zu tun hatte, nahm er sich trotzdem die Zeit für ein paar Showrunden über die Rampen.

Bielefelder Freestyler schätzt Tauchaer Atmosphäre

Obwohl es um Punkte und kleine Preisgelder ging, herrschte eine entspannte Atmosphäre bei den Wettkämpfern untereinander. Man unterhielt sich, klopfte sich auf die Schulter und nahm sich auch Zeit für kleine Gespräche. So erzählte der Vorjahressieger, Tobey Miley aus Löhne bei Bielefeld, dass er allein schon deshalb zum zweiten Mal gerne nach Taucha gekommen ist. Der 16-Jährige konnte in diesem Jahr schon die „Best Tricks“ bei den Dirt Masters in Winterberg gewinnen. Seit sechs Jahren ist er Freestyler, demnächst wird er eine Ausbildung als Industriemechaniker beginnen.

Stuntman aus Prag lobt die Konkurrenz

„Ich schätze Tobey Miley, er ist ein klasse Typ, und er kann was“, lobte der Vorjahresdritte und Gast aus Prag, Teodor Kováč, seinen Konkurrenten. Der 24-Jährige outete sich auch als Showman, denn auf einem Handy-Video zeigte er, wie er als Stuntman und Freestyler im Frack und Zylinder im Rahmenprogramm der Filmfestspiele in Karlovy Vary mitgewirkt hat.

Holzhausener landet auf Platz 3

Die jüngeren Starter waren meist in Begleitung ihrer Eltern gekommen, wie Cornelius Weise mit seinem Papa Jürgen. Der 15-Jährige aus Holzhausen hatte 2018 den dritten Platz beim Nachwuchs erkämpft. „Ich sehe sorgenvoll zu“, gestand der Papa. Letztendlich aber unbegründet – beim Sohnemann blieb alles heil. Cornelius zeigte sich anfangs skeptisch: „Die Seitendrehungen sind noch schwierig für mich“. Doch er erkämpfte sich bei den Amateuren den dritten Platz. Sieger wurde hier Ben Eicken aus Heidelberg vor Tim Stiegler aus Chemnitz.

Seegeritzer bringt ganze Fangruppe mit

Gleich eine ganze Fangruppe hatte Roman Hipper aus Seegeritz mitgebracht. „Wir wohnen in einer Straße und werden unsere Jungs kräftig anfeuern“, sagte Familie Buder aus der Nachbarschaft. Mit Erfolg, wie es sich herausstellte, denn Roman siegte beim Rookie/Nachwuchs-Contest.

Sieger überzeugt mit freihändigem Vorwältssalto

Im mit Spannung erwarteten Profi-Contest zeigte Teodor Kováč, der Gast aus der Goldenen Stadt, in zwei Wertungsdurchgängen die besten Tricks. Er holte sich den Siegerpokal und verwies Vorjahressieger Tobey Miley auf den zweiten Platz. Spektakulär sein bester Trick, ein so genannter „ Frontflip nohand“ – ein Vorwärtssalto ohne Hände am Lenker. Dritter wurde Max Hiemann aus Neukirchen. Marcus Hänsel vom gastgebenden Verein belegte Rang vier.

Sicherheit geht vor

„Mit insgesamt nur 21 Startern war aufgrund des starken Windes das Teilnehmerfeld überschaubar, denn die Sportler schätzen selbst ein, was sie sich zutrauen. Wir betreiben nun mal eine sensible Sportart und da geht Sicherheit vor, denn bei den Sprüngen sind wir gut sechs Meter in der Luft. Es war aber alles in allem ein erfolgreiches Event“, schätzte der Chef der Tauchaer „Mimo Trails“ ein.

Von Reinhard Rädler